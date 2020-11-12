Глава постоянной Мюнхенской конференции по безопасности, модератор от ОБСЕ по налаживанию мирного диалога в Украине Вольфганг Ишингер выступил против военного возвращения Донбасса по аналогии с Нагорным Карабахом.

Об этом шла речь в его интервью “Европейской правде”.

По словам Ишингера, Украина может вернуть территории путем экономического и социального восстановления страны.

“Возвращение Донбасса будет зависеть не от военной победы (которая, кстати, не думаю, что произойдет), а от привлекательности, от состоятельности остальной Украины, которая станет магнитом и привлечет Донецк и Луганск к реинтеграции”, — считает он.

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По мнению профессора международного права, Украине не стоит ориентироваться на опыт Азербайджана, который вернул контроль над утраченными территориями Нагорного Карабаха военным путем, поскольку ситуация там и на Донбассе — совершенно разные.

“Даже не думайте об этом! Вам действительно нужно заботиться о том, как защитить Украину, чтобы ни Россия, ни кто-либо другой не мог снова нарушить ваши границы. Но даже не думайте о военном конфликте для возвращения Донбасса. Потому что отличие безумное! Там речь идет о конфликте двух маленьких государств на Кавказе, ни одно из которых не имеет стратегического значения ни для России, ни для США, ни для другой мировой силы”, — считает он.

Ишингер подчеркивает, что если сейчас или в ближайшие годы начнется военное противостояние между Украиной и Россией, это “может привести только к катастрофе”, в первую очередь — для Украины.

“Поэтому я говорю: даже не думайте о военном пути. Последствия для Украины от этого будут ужасными, вы серьезно пострадаете. Возможно, Россия также серьезно пострадает, этого я не знаю, но для вас последствия точно не будут хорошими. Именно поэтому я советую остановиться на долгосрочной дипломатии”, — добавил эксперт.