Украина признала войну в Нагорном Карабахе завершенной

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
“Украина приветствует прекращение Азербайджаном и Арменией боевых действий в районе нагорно-карабахского конфликта”, – говорится в сообщении.
Также отмечается, что следующим шагом должно стать восстановление стабильности и жизнедеятельности региона, а также продолжение международных усилий для достижения полного урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе международного права.
Кроме того, в МИД добавили, что Украина поддерживает суверенитет Азербайджана.
Конфликт в Нагорном Карабахе
Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха длится не первое десятилетие. #Буквы рассказывали историю конфликта.
27 сентября этого года стало известно об обстрелах в районе Нагорного Карабаха. Стороны обвиняли друг друга в вооруженных провокациях.
В частности, министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что Азербайджан начал воздушную и ракетную провокацию в направлении Нагорного Карабаха.
В свою очередь власти Азербайджана сообщили, что 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии вдоль линии фронта. Сообщалось о гибели и ранении гражданского населения и военнослужащих.
Позднее власти Армении ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.
Перед тем военное положение ввел Нагорный Карабах. Лидер непризнанной республики Араик Арутюнян объявил всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о частичной мобилизации в стране 28 сентября.
29 сентября в министерстве обороны Армении заявили об участии турецких самолетов в атаке на армянские населенные пункты. Турция отрицает свое участие в конфликте.
На конец дня 27 сентября в результате боев армянская армия понесла серьезные потери – было уничтожено 22 танка и другой бронетехники, 15 зенитно-ракетных комплексов “ОСА”, 18 беспилотных летательных аппаратов, 8 артиллерийских установок. Потери армянской стороны в живой силе составили более 550 человек убитыми и ранеными.
Совет безопасности ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и срочно возобновить переговоры.
31 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил президента России Владимира Путина помочь в “обеспечении безопасности” страны.
- Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о подписании заявления о прекращении войны в Нагорном Карабахе с президентом РФ Владимиром Путиным и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.
- Соглашение Азербайджана, Армении и России по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе предусматривает развертывание российского “миротворческого контингента”.