Covid-19 Украина

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Украина признала войну в Нагорном Карабахе завершенной

В среду, 11 ноября, Министерство иностранных дел официально заявило, что Украина признает конфликт в Нагорном Карабахе завершенным.

Среда, 11 ноября 2020, 17:12

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

“Украина приветствует прекращение Азербайджаном и Арменией боевых действий в районе нагорно-карабахского конфликта”, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что следующим шагом должно стать восстановление стабильности и жизнедеятельности региона, а также продолжение международных усилий для достижения полного урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе международного права.

Кроме того, в МИД добавили, что Украина поддерживает суверенитет Азербайджана.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха длится не первое десятилетие. #Буквы рассказывали историю конфликта.

27 сентября этого года стало известно об обстрелах в районе Нагорного Карабаха. Стороны обвиняли друг друга в вооруженных провокациях.

В частности, министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что Азербайджан начал воздушную и ракетную провокацию в направлении Нагорного Карабаха.

В свою очередь власти Азербайджана сообщили, что 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии вдоль линии фронта. Сообщалось о гибели и ранении гражданского населения и военнослужащих.

Позднее власти Армении ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.

Перед тем военное положение ввел Нагорный Карабах. Лидер непризнанной республики Араик Арутюнян объявил всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о частичной мобилизации в стране 28 сентября.

29 сентября в министерстве обороны Армении заявили об участии турецких самолетов в атаке на армянские населенные пункты. Турция отрицает свое участие в конфликте.

На конец дня 27 сентября в результате боев армянская армия понесла серьезные потери – было уничтожено 22 танка и другой бронетехники, 15 зенитно-ракетных комплексов “ОСА”, 18 беспилотных летательных аппаратов, 8 артиллерийских установок. Потери армянской стороны в живой силе составили более 550 человек убитыми и ранеными.

Совет безопасности ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и срочно возобновить переговоры.

31 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил президента России Владимира Путина помочь в “обеспечении безопасности” страны.

Теги: Азербайджан, Алієв, війна в Карабасі, Армения, Нагорный Карабах

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