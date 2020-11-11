Украина признала войну в Нагорном Карабахе завершенной

В среду, 11 ноября, Министерство иностранных дел официально заявило, что Украина признает конфликт в Нагорном Карабахе завершенным.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

“Украина приветствует прекращение Азербайджаном и Арменией боевых действий в районе нагорно-карабахского конфликта”, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что следующим шагом должно стать восстановление стабильности и жизнедеятельности региона, а также продолжение международных усилий для достижения полного урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе международного права.

Кроме того, в МИД добавили, что Украина поддерживает суверенитет Азербайджана.