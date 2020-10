Соответствующее заявление он сделал на экстренной пресс-конференции в среду вечером, 21 октября, информирует американский телеканал CNN.

Глава разведки уточнил, что “эти данные могут быть использованы иностранными государствами в попытке передать ложную информацию зарегистрированным избирателям, которая, как они надеются, вызовет путаницу, посеет хаос и подорвет доверие людей к американской демократии”.

Письма, в частности, приходили в штатах Аризона, Аляска, Пенсильвания и Флорида.

“Мы уже увидели, что Иран рассылает поддельные электронные письма, направленные на запугивание избирателей, разжигание общественных беспорядков и нанесение ущерба президенту Трампу. Возможно, вы видели некоторые сообщения об этом за последние 24 часа, или вы, возможно, даже были одним из получателей этих писем”, – заявил Рэтклифф.

Глава разведки также обвинил Иран в распространении фейкового контента, в частности видеоролика, авторы которого утверждают, что некие люди “могут присылать поддельные бюллетени даже из-за границы”.

“Это видео и любые утверждения о таких якобы фальсифицированных бюллетенях не соответствуют действительности. Эти действия являются отчаянными попытками отчаявшихся противников. Даже если противники будут продолжать попытки запугать или подорвать доверие (избирателей, – ред.), будьте уверены, что наши избирательные системы устойчивы, и что ваши голоса защищены”, – сообщил Рэтклифф.

Журналисты CNN получили копию этого видео. В видеозаписи под песню группы Metallica “Enter Sandman” демонстрируется процесс подачи якобы поддельного бюллетеня. На заднем плане изображен логотип Proud Boys.

Комментируя попытки вмешательства в выборы России, глава разведки заявил, что РФ получила информацию об избирателях так же, как Кремль сделал это в 2016 году.

Как отмечает Bloomberg, хотя глава разведки лишь вскользь упомянул Россию в своем заявлении, американское разведывательное сообщество ще в августе сообщало, что “РФ использует ряд мер, чтобы в первую очередь очернить” бывшего вице-президента США Джо Байдена, оппонента Трампа на выборах, а “связанные с Кремлем субъекты стремятся продвинуть кандидатуру президента Трампа в социальных сетях”.

Вместе с Рэтклиффом на пресс-конференции выступил директор ФБР Кристофер Рэй, который также заверил, что избирательная система США хорошо защищена.

Как объяснил в комментарии CNN представитель разведки, экстренная пресс-конференция была организована в связи с тем, что уже сейчас происходит досрочное голосование на президентских выборах в США. По его словам, миллионы людей уже голосуют, “поэтому для них важно сохранять бдительность”.

Пока неясно, была ли информация об избирателях получена путем взлома или другим способом. Некоторая информация об избирателях находится в открытом доступе.

Реакция политикума

Официальный представитель Белого дома Джадд Дир выступил с заявлением, в котором отметил, что пресс-конференция стала примером того, как Трамп “поставил Америку на первое место”.

Тем временем демократы и группа бывших сотрудников разведки обвинили Рэтклиффа, бывшего конгрессмена-“республиканца”, возглавившего нацразведку в мае этого года, в выборочном рассекречивании разведданных в преддверии выборов, чтобы помочь кампании Трампа.

Член Палаты представителей от Демократической партии Тед Лью обвинил Рэтклиффа в попытке “сменить тему”.

Перед пресс-конференцией глав разведки и ФБР выступили с совместным заявлением председатель комитета по разведке Сената США, республиканец Марко Рубио и его заместитель, демократ Марк Уорнер. Заявление касалось безопасности выборов.

“Наши противники за границей стремятся посеять хаос и подорвать веру избирателей в наши демократические институты, включая избирательные системы и инфраструктуру, на которые мы полагаемся… Они могут пытаться атаковать эти системы или просто оставлять впечатление, что они… манипулировали этими системами, чтобы подорвать их авторитет и наше доверие к ним”, – сказано в заявлении.

Политики призвали “каждого американца, в том числе представителей СМИ, с осторожностью относиться к распространению непроверенных, сенсационных заявлений, связанных с голосами и голосование”.

🚨RUBIO & WARNER new statement on US election security:

“We urge every American – including members of the media – to be cautious about believing or spreading unverified, sensational claims related to votes and voting.”#Election2020 @WUSA9 @CBSNews pic.twitter.com/a7xXV50YdA

— Mike Valerio (@MikevWUSA) October 21, 2020