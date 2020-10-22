Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф обвинил Иран и Россию в попытках использовать данные регистрации избирателей для того, чтобы вмешаться в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2020 году.

Соответствующее заявление он сделал на экстренной пресс-конференции в среду вечером, 21 октября, информирует американский телеканал CNN.

“Мы получили подтверждение, что Иран и отдельно Россия получили определенную информацию регистрации избирателей. Эти данные могут быть использованы иностранными игроками для передачи дезинформации”, – отметил Рэтклифф, которого цитирует агентство Bloomberg.

Глава разведки уточнил, что “эти данные могут быть использованы иностранными государствами в попытке передать ложную информацию зарегистрированным избирателям, которая, как они надеются, вызовет путаницу, посеет хаос и подорвет доверие людей к американской демократии”.

По словам Рэтклиффа, Иран уже отправлял фейковые электронные письма с угрозами избирателям, целью которых было навредить действующему американскому лидеру Дональду Трампу. Такие письма приходили сторонникам “демократов” (в основном зарегистрированным членам Демократической партии). Письма были сформулированы так, словно поступали от крайне правой неофашистской группы Proud Boys, поддерживающей Трампа (с адреса [email protected]). Они содержали текст: “Голосуй за Трампа в день выборов, иначе мы придем за тобой!”.

Письма, в частности, приходили в штатах Аризона, Аляска, Пенсильвания и Флорида.

“Мы уже увидели, что Иран рассылает поддельные электронные письма, направленные на запугивание избирателей, разжигание общественных беспорядков и нанесение ущерба президенту Трампу. Возможно, вы видели некоторые сообщения об этом за последние 24 часа, или вы, возможно, даже были одним из получателей этих писем”, – заявил Рэтклифф.

Глава разведки также обвинил Иран в распространении фейкового контента, в частности видеоролика, авторы которого утверждают, что некие люди “могут присылать поддельные бюллетени даже из-за границы”.

“Это видео и любые утверждения о таких якобы фальсифицированных бюллетенях не соответствуют действительности. Эти действия являются отчаянными попытками отчаявшихся противников. Даже если противники будут продолжать попытки запугать или подорвать доверие (избирателей, – ред.), будьте уверены, что наши избирательные системы устойчивы, и что ваши голоса защищены”, – сообщил Рэтклифф.

Журналисты CNN получили копию этого видео. В видеозаписи под песню группы Metallica “Enter Sandman” демонстрируется процесс подачи якобы поддельного бюллетеня. На заднем плане изображен логотип Proud Boys.

Комментируя попытки вмешательства в выборы России, глава разведки заявил, что РФ получила информацию об избирателях так же, как Кремль сделал это в 2016 году.

“Хотя мы не видели подобных действий со стороны России (рассылки писем и видео, – ред.), мы знаем, что они получили некоторую информацию об избирателях, как в 2016 году”, — подчеркнул Рэтклифф, которого цитирует телеканал CNBC. “Иран и Россия предприняли конкретные действия, чтобы повлиять на общественное мнение, связанное с нашими выборами”, – добавил он.

Как отмечает Bloomberg, хотя глава разведки лишь вскользь упомянул Россию в своем заявлении, американское разведывательное сообщество ще в августе сообщало, что “РФ использует ряд мер, чтобы в первую очередь очернить” бывшего вице-президента США Джо Байдена, оппонента Трампа на выборах, а “связанные с Кремлем субъекты стремятся продвинуть кандидатуру президента Трампа в социальных сетях”.

Вместе с Рэтклиффом на пресс-конференции выступил директор ФБР Кристофер Рэй, который также заверил, что избирательная система США хорошо защищена.

“Мы не собираемся мириться с иностранным вмешательством в наши выборы или любой преступной деятельностью, которая угрожает неприкосновенности вашего голосования или подрывает доверие общества к результатам выборов. Вы должны быть уверены, что ваш голос имеет значение. Ранние, непроверенные утверждения об обратном следует рассматривать со здоровой долей скептицизма”, – заявил Рэй.

Как объяснил в комментарии CNN представитель разведки, экстренная пресс-конференция была организована в связи с тем, что уже сейчас происходит досрочное голосование на президентских выборах в США. По его словам, миллионы людей уже голосуют, “поэтому для них важно сохранять бдительность”.

Пока неясно, была ли информация об избирателях получена путем взлома или другим способом. Некоторая информация об избирателях находится в открытом доступе.

Реакция политикума

Официальный представитель Белого дома Джадд Дир выступил с заявлением, в котором отметил, что пресс-конференция стала примером того, как Трамп “поставил Америку на первое место”.

“Он дал указание ФБР, министерству юстиции, а также оборонным и разведывательным агентствам активно контролировать и пресекать любые попытки вмешательства в выборы в США, и благодаря большой работе наших правоохранительных органов мы пресекли попытки противников Америки подорвать наши выборы”, – говорится в заявлении Дира.

Тем временем демократы и группа бывших сотрудников разведки обвинили Рэтклиффа, бывшего конгрессмена-“республиканца”, возглавившего нацразведку в мае этого года, в выборочном рассекречивании разведданных в преддверии выборов, чтобы помочь кампании Трампа.

Член Палаты представителей от Демократической партии Тед Лью обвинил Рэтклиффа в попытке “сменить тему”.

Перед пресс-конференцией глав разведки и ФБР выступили с совместным заявлением председатель комитета по разведке Сената США, республиканец Марко Рубио и его заместитель, демократ Марк Уорнер. Заявление касалось безопасности выборов.

“Наши противники за границей стремятся посеять хаос и подорвать веру избирателей в наши демократические институты, включая избирательные системы и инфраструктуру, на которые мы полагаемся… Они могут пытаться атаковать эти системы или просто оставлять впечатление, что они… манипулировали этими системами, чтобы подорвать их авторитет и наше доверие к ним”, – сказано в заявлении.

Политики призвали “каждого американца, в том числе представителей СМИ, с осторожностью относиться к распространению непроверенных, сенсационных заявлений, связанных с голосами и голосование”.

🚨RUBIO & WARNER new statement on US election security:

“We urge every American – including members of the media – to be cautious about believing or spreading unverified, sensational claims related to votes and voting.”#Election2020 @WUSA9 @CBSNews pic.twitter.com/a7xXV50YdA — Mike Valerio (@MikevWUSA) October 21, 2020

Стоит отметить, что Иран опровергает попытки вмешательства в выборы. Так, посол Ирана в ООН Алиреза Мирьюсефи заявил, что “мир видит собственные публичные отчаянные попытки США подвергнуть сомнению результаты своих выборов на высшем уровне”.