Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве может состояться в ближайшее время, особенно после Пасхальных праздников.

Об этом сообщила главный врач Александровской больницы Людмила Антоненко в Facebook.

“В течение последней недели наблюдается тенденция увеличения количества госпитализированных больных в инфекционные отделения от 10 до 17 в сутки. Все средней и тяжелой степени тяжести”, – рассказала она.

По словам Антоненко, пик заболеваемости может произойти после Пасхальных праздников.

“Не исключаем, что в ближайшее время мы можем иметь пик заболевания, особенно после Пасхальных праздников, учитывая большое количество инфицированных священников и, вероятно, прихожан”, – пояснила она.

Врач добавила, что по состоянию на 13 апреля в Александровской больнице находилось 49 пациентов с коронавирусом, еще 19 – с подозрением накоронавирусную инфекцию.

Также зафиксированы две смерти от COVID-19 – мужчины 48 и 74 лет.

“Оба поступили в крайне тяжелом состоянии, с двусторонней полисегментарной тотальной пневмонией, сразу были доставлены в отделение реанимации и подключены к ИВЛ. Пациент 48 лет был подключен к аппарату ЭКМО. Врачи пытались вернуть его к жизни более двух недель. За пациента 74 лет мы боролись в течение недели. Он имел серьезные сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы “, – резюмировала Антоненко.

Ранее сообщалось, что в Украине пик заболеваемости коронавирусом ожидается 17 апреля, а из карантина страна может начать выходить с 24 апреля.

В Украине зафиксировано 3372 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было подтверждено 270 новых случаев.