Об этом объявил спикер Парламента Дмитрий Разумков, сообщает корреспондент #Букв.
“О часе вопросов к Правительству. Вы все знаете о том, что премьер-министр написал обращение к президенту Украины. Сейчас Правительство находится на консультациях. Поэтому сегодня как такового часа вопросов к Правительству не будет”, – подчеркнул Разумков.
Он уточнил, что позже на вопросы депутатов должен ответить министр иностранных дел Вадим Пристайко, как было ранее решено на согласительном совете.
“Как и было обсуждено на согласительном совете, будет министр иностранных дел Вадим Пристайко. И он будет отвечать на те вопросы, которые были определены”, – добавил Разумков.
Впоследствии спикер ВР объявил перерыв в заседании на 30 минут по требованию фракций.
- Ранее в Сети была обнародована аудиозапись, как якобы премьер-министр Алексей Гончарук обсуждал с замглавы НБУ Екатериной Рожковой совещание с президентом Владимиром Зеленским. На записи “Гончарук” заявил собеседникам, что сам не является специалистом в экономике. “Я полный профан в экономике — я юрист по образованию”, – такая фраза прозвучала в записи.
- Также в Сети появилась запись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется с министром финансов и заместителем председателя НБУ, как объяснить Президенту “100 млрд дыры в бюджете”.
- Алексей Гончарук записал видеообращение после скандала с обнародованными записями “прослушки” якобы из его кабинета. Он сообщил о “массированных атаках” против Правительства в СМИ и соцсетях.
- Сегодня премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его Президенту Владимиру Зеленскому.