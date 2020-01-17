В Верховной Раде Украины сегодня отменили традиционный час вопросов к Правительству. Министры не пришли в ВР, так как находятся на консультациях из-за возможной отставки премьера Алексея Гончарука.

Об этом объявил спикер Парламента Дмитрий Разумков, сообщает корреспондент #Букв.

“О часе вопросов к Правительству. Вы все знаете о том, что премьер-министр написал обращение к президенту Украины. Сейчас Правительство находится на консультациях. Поэтому сегодня как такового часа вопросов к Правительству не будет”, – подчеркнул Разумков.

Он уточнил, что позже на вопросы депутатов должен ответить министр иностранных дел Вадим Пристайко, как было ранее решено на согласительном совете.

“Как и было обсуждено на согласительном совете, будет министр иностранных дел Вадим Пристайко. И он будет отвечать на те вопросы, которые были определены”, – добавил Разумков.

Впоследствии спикер ВР объявил перерыв в заседании на 30 минут по требованию фракций.