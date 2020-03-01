Фото встречи Гончарука с Ермаком опубликовал в Twitter журналист Кристофер Миллер.

Встреча прошла в воскресенье, 1 марта.

“Интересно! Не самое лучшее фото, но это премьер-министр Украины Алексей Гончарук и глава Офиса Зеленского Андрей Ермак обедают в индийском ресторане в Киеве, где я сейчас нахожусь. Гончарук, как ожидается, будет отправлен в отставку в среду”, – написал Миллер.

Фото: Кристофер Миллер / Twitter

Telegram-канал “УП. Off the record” опубликовал видео встречи.

Цель встречи и ее итоги пока неизвестны, однако она прошла на фоне слухов о возможной отставке Гончарука.