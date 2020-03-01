Фото встречи Гончарука с Ермаком опубликовал в Twitter журналист Кристофер Миллер.
Встреча прошла в воскресенье, 1 марта.
“Интересно! Не самое лучшее фото, но это премьер-министр Украины Алексей Гончарук и глава Офиса Зеленского Андрей Ермак обедают в индийском ресторане в Киеве, где я сейчас нахожусь. Гончарук, как ожидается, будет отправлен в отставку в среду”, – написал Миллер.
Фото: Кристофер Миллер / Twitter
Telegram-канал “УП. Off the record” опубликовал видео встречи.
Цель встречи и ее итоги пока неизвестны, однако она прошла на фоне слухов о возможной отставке Гончарука.
- Ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал на среду внеочередное заседание Рады. В повестке дня заседания вопрос правительства и отчета правоохранительных органов.
- Ранее стало известно, что на должность премьера рассматривают кандидатуры Сергея Тигипко и Валерия Хорошковского.
- Позже Давид Арахамия заявил, что назначение Тигипко рассматривать не будут.