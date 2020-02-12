Об этом он рассказал во время брифинга, сообщают #Буквы.
“Перед Новым годом мы приняли решение создать инструмент. Фактически мы позволили местной власти максимально снизить платежку, а именно учесть реальную цену на газ, а не ту, которая была заложена ранее. В декабре мы видели, что более 120 городов нас услышали”, – сказал Премьер.
По итогам января 2020 года, как уверяет Гончарук, платежка будет немного выше, чем в декабре. Он объяснил это тем, что на рынке выросла цена на газ и объем потребления также увеличился.
Гончарук рассказал, что платежка за февраль будет самой низкой за всю зиму и ниже чем в том году.
“В феврале платежка будет значительно ниже, чем в декабре. Цены на газ после января продолжают падать”, – подчеркнул Алексей Гончарук.
- Ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель сообщил, что плата за услуги транспортировки газа и за его потребление будут отображаться в одной платежке, “чтобы не раздражать украинцев”.
- В городе Малин, Житомирская области, люди вышли на акцию протеста против необходимости отдельной оплаты за услуги транспортировки газа.