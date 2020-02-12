Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в феврале платежка за газ для населения будет самой низкой за всю зиму.

Об этом он рассказал во время брифинга, сообщают #Буквы.

“Перед Новым годом мы приняли решение создать инструмент. Фактически мы позволили местной власти максимально снизить платежку, а именно учесть реальную цену на газ, а не ту, которая была заложена ранее. В декабре мы видели, что более 120 городов нас услышали”, – сказал Премьер.

По итогам января 2020 года, как уверяет Гончарук, платежка будет немного выше, чем в декабре. Он объяснил это тем, что на рынке выросла цена на газ и объем потребления также увеличился.

Гончарук рассказал, что платежка за февраль будет самой низкой за всю зиму и ниже чем в том году.

“В феврале платежка будет значительно ниже, чем в декабре. Цены на газ после января продолжают падать”, – подчеркнул Алексей Гончарук.