Об этом сообщает издание BuzzFeed.

На прошлой неделе Google отправил электронное письмо сотрудникам, на рабочих ноутбуках которых установлено приложение Zoom, в котором сообщалось о его “уязвимостях безопасности”. Компания предупредила, что программное обеспечение для видеоконференций на ноутбуках сотрудников перестанет работать.

Zoom, конкурент Google-приложения Meet.

“Мы давно придерживаемся политики не разрешать сотрудникам использовать неутвержденные приложения для работы, которая находится за пределами нашей корпоративной сети. Недавно наша команда безопасности проинформировала сотрудников с помощью Zoom Desktop Client, что он больше не будет работать на корпоративных компьютерах, поскольку не соответствует нашим стандартам безопасности для приложений. Сотрудники, которые использовали Zoom, чтобы оставаться на связи с семьей и друзьями, могут продолжать делать это через веб-браузер или мобильный телефон”, – заявил пресс-секретарь Google Жозе Кастанеда.