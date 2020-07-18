Об этом сообщает агентство Reuters.
Урумчи расположен на западе страны и является административным центром автономного округа Синьцзян.
Город перешел в “режим военного времени” после того, как там выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом (впервые за последние несколько месяцев). В связи с этим в Урумчи в пятницу, 17 июля, был запущен план реагирования в экстренных ситуациях.
Так, в городе временно запретили людям массово собираться в одном месте. Местных жителей призвали не совершать без надобности поездки за пределы населенного пункта, а также обязали брать анализы у тех, кому все же нужно уехать.
Также будет проведено бесплатное тестирование для жителей.
“Весь город перешел в “режим военного времени” и приостановит все виды групповой деятельности”, – объявили местные чиновники.
Все последние случаи инфицирования COVID-19, в том числе бессимптомные, были выявлены в районе Тяньшань. Их связывают с проведением массовых мероприятий.
Местные власти проведут эпидемиологические расследования для выявления источника вируса.
Меры по борьбе с COVID-19 в Урумчи привели к отмене более 600 регулярных рейсов в городском международном аэропорту Urumqi Diwopu International Airport.
С вечера 16 июля в городе также приостановлена работа метро.
В Урумчи проживает более 3 млн человек.
- Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения направит своих экспертов в Китай, чтобы найти источник происхождения вируса COVID-19.
- Президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в распространении коронавирусной инфекции и сокрытии информации о вспышке вируса. Также ранее Трамп заявил, что видел доказательства, согласно которым коронавирус COVID-19 разработали в лаборатории Китая.