В китайском городе Урумчи ввели режим военного времени из-за новой вспышки коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Урумчи расположен на западе страны и является административным центром автономного округа Синьцзян.

Город перешел в “режим военного времени” после того, как там выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом (впервые за последние несколько месяцев). В связи с этим в Урумчи в пятницу, 17 июля, был запущен план реагирования в экстренных ситуациях.

Так, в городе временно запретили людям массово собираться в одном месте. Местных жителей призвали не совершать без надобности поездки за пределы населенного пункта, а также обязали брать анализы у тех, кому все же нужно уехать.

Также будет проведено бесплатное тестирование для жителей.

“Весь город перешел в “режим военного времени” и приостановит все виды групповой деятельности”, – объявили местные чиновники.

Все последние случаи инфицирования COVID-19, в том числе бессимптомные, были выявлены в районе Тяньшань. Их связывают с проведением массовых мероприятий.

Местные власти проведут эпидемиологические расследования для выявления источника вируса.

Меры по борьбе с COVID-19 в Урумчи привели к отмене более 600 регулярных рейсов в городском международном аэропорту Urumqi Diwopu International Airport.

С вечера 16 июля в городе также приостановлена работа метро.

В Урумчи проживает более 3 млн человек.