Программа вышла на русскоязычном государственном телеканале “Дом”.
Напомним, на прошлой неделе разгорелся скандал с пресс-секретарем президента Украины Юлией Мендель. На телеканале “Дом” вышла авторская передача “Взгляд с Банковой с Юлией Мендель”.После бурной реакции на этот анонс телеканал опубликовал обращение, в котором извинился за возможную путаницу.
В “Доме” заявили, что “Взгляд с Банковой” — это серия программ, в которой главными действующими лицами будут выступать стейкхолдеры, связанные с Офисом президента, а пресс-секретарь президента стала пионером шоу.
“Пионером стала пресс-секретарь президента Юлия Мендель, которая согласилась специально для аудиторий канала с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей давать ответы на вопросы как спикер президента и объяснять позицию власти по актуальным для наших зрителей темам. В следующих эпизодах серии программ “Взгляд с Банковой” запланировано появление других стейкхолдеров или спикеров представителей власти в качестве приглашённых гостей или экспертов”, — говорится в сообщении.
Несмотря на заверения телеканала, вторая передача вышла в эфир снова с Юлией Мендель.
В 10-минутной программе Мендель прокомментировала обострения военной ситуации на Донбассе, рассказала как проходит вакцинация от COVID-19 и как сделать прививки людям, которые не входят в группу первых этапов вакцинации. Также пресс-секретарь Зеленского рассказала, когда жители временно оккупированных территорий смогут избирать депутатов Верховной Рады Украины.
- Как сообщалось ранее, 4 марта вышла статья пресс-секретаря президента Юлии Мендель для американского аналитического центра Atlantic Council, в которой она написала о борьбе Владимира Зеленского с олигархами как выполнении его предвыборных обещаний.
- В комментариях к статье о том, что президент готов бросить вызов любому олигарху, Мендель поспорила со шведским экономистом, старшим научным сотрудником Atlantic Council Андерсом Аслундом. В разгар онлайновой дискуссии Мендель намекнула, что Аслунд критикует Зеленского, потому обижен из-за увольнения из наблюдательного совета “УЗ”.
- Аслунд, комментируя ссору, заявил: “Не жду извинений, Мендель не знает как выполнять свою работу”.