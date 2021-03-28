Вторая передача "Взгляд с Банковой" на русскоязычном государственном телеканале "Дом", созданном для жителей временно оккупированных территорий, вновь вышла в эфир с пресс-секретарем президента Украины Юлией Мендель.

Программа вышла на русскоязычном государственном телеканале “Дом”.

Напомним, на прошлой неделе разгорелся скандал с пресс-секретарем президента Украины Юлией Мендель. На телеканале “Дом” вышла авторская передача “Взгляд с Банковой с Юлией Мендель”.После бурной реакции на этот анонс телеканал опубликовал обращение, в котором извинился за возможную путаницу.

В “Доме” заявили, что “Взгляд с Банковой” — это серия программ, в которой главными действующими лицами будут выступать стейкхолдеры, связанные с Офисом президента, а пресс-секретарь президента стала пионером шоу.

“Пионером стала пресс-секретарь президента Юлия Мендель, которая согласилась специально для аудиторий канала с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей давать ответы на вопросы как спикер президента и объяснять позицию власти по актуальным для наших зрителей темам. В следующих эпизодах серии программ “Взгляд с Банковой” запланировано появление других стейкхолдеров или спикеров представителей власти в качестве приглашённых гостей или экспертов”, — говорится в сообщении.

Несмотря на заверения телеканала, вторая передача вышла в эфир снова с Юлией Мендель.

В 10-минутной программе Мендель прокомментировала обострения военной ситуации на Донбассе, рассказала как проходит вакцинация от COVID-19 и как сделать прививки людям, которые не входят в группу первых этапов вакцинации. Также пресс-секретарь Зеленского рассказала, когда жители временно оккупированных территорий смогут избирать депутатов Верховной Рады Украины.