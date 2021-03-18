Об этом говорится в заявлении телеканала, опубликованном 18 марта.
Как сообщалось ранее, на днях государственные телеканалы UATV и “Дом” анонсировали авторский проект пресс-секретаря президента Юлии Мендель. Речь шла о еженедельном ТВ-шоу “Взгляд из Банковой с Юлией Мендель”.
После бурной реакции на этот анонс телеканал опубликовал обращение, в котором извинился за возможную путаницу.
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“Мы учли мнения аудиторий и сожалеем, что могли ввести в заблуждение часть подписчиков наших социальных сетей касательно участия госпожи Мендель в проекте в качестве ведущей на телеканале. Приносим извинения за то, что сразу не внесли ясности по этому вопросу. Мы учли критику и настаиваем на том, что все приглашённые спикеры и эксперты ограничены вопросами ведущих или журналистов”, — говорится в сообщении.
В “Доме” заявили, что “Взгляд с Банковой” — это серия программ, в которой главными действующими лицами будут выступать стейкхолдеры, связанные с Офисом президента, а пресс-секретарь президента стала пионером шоу.
“Пионером стала пресс-секретарь президента Юлия Мендель, которая согласилась специально для аудиторий канала с временно оккупированных территорий и Донецкой и Луганской областей давать ответы на вопросы как спикер президента и объяснять позицию власти по актуальным для наших зрителей темам. В следующих эпизодах серии программ “Взгляд с Банковой” запланировано появление других стейкхолдеров или спикеров представителей власти в качестве приглашённых гостей или экспертов”, — говорится в сообщении.
Также канал сообщил, что первый эпизод “Взгляд из Банковой с Юлией Мендель”, который вышел в соцсетях 15 марта, будут транслировать в эфире 21 марта.
- Как сообщалось ранее, 4 марта вышла статья пресс-секретаря президента Юлии Мендель для американского аналитического центра Atlantic Council, в которой она написала о борьбе Владимира Зеленского с олигархами как выполнении его предвыборных обещаний.
- В комментариях к статье о том, что президент готов бросить вызов любому олигарху, Мендель поспорила со шведским экономистом, старшим научным сотрудником Atlantic Council Андерсом Аслундом. В разгар онлайновой дискуссии Мендель намекнула, что Аслунд критикует Зеленского, потому обижен из-за увольнения из наблюдательного совета “УЗ”.
- Аслунд, комментируя ссору, заявил: “Не жду извинений, Мендель не знает как выполнять свою работу”.