Русскоязычный государственный телеканал, созданный для жителей временно оккупированных территорий, рассказал, что пресс-секретарь президента Владимира Зеленского — Юлия Мендель — не будет ведущей собственного шоу.

Об этом говорится в заявлении телеканала, опубликованном 18 марта.

Как сообщалось ранее, на днях государственные телеканалы UATV и “Дом” анонсировали авторский проект пресс-секретаря президента Юлии Мендель. Речь шла о еженедельном ТВ-шоу “Взгляд из Банковой с Юлией Мендель”.

После бурной реакции на этот анонс телеканал опубликовал обращение, в котором извинился за возможную путаницу.

“Мы учли мнения аудиторий и сожалеем, что могли ввести в заблуждение часть подписчиков наших социальных сетей касательно участия госпожи Мендель в проекте в качестве ведущей на телеканале. Приносим извинения за то, что сразу не внесли ясности по этому вопросу. Мы учли критику и настаиваем на том, что все приглашённые спикеры и эксперты ограничены вопросами ведущих или журналистов”, — говорится в сообщении.

В “Доме” заявили, что “Взгляд с Банковой” — это серия программ, в которой главными действующими лицами будут выступать стейкхолдеры, связанные с Офисом президента, а пресс-секретарь президента стала пионером шоу.

“Пионером стала пресс-секретарь президента Юлия Мендель, которая согласилась специально для аудиторий канала с временно оккупированных территорий и Донецкой и Луганской областей давать ответы на вопросы как спикер президента и объяснять позицию власти по актуальным для наших зрителей темам. В следующих эпизодах серии программ “Взгляд с Банковой” запланировано появление других стейкхолдеров или спикеров представителей власти в качестве приглашённых гостей или экспертов”, — говорится в сообщении.

Также канал сообщил, что первый эпизод “Взгляд из Банковой с Юлией Мендель”, который вышел в соцсетях 15 марта, будут транслировать в эфире 21 марта.