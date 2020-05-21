На фоне ослабления карантина правительство Греции объявило об открытии туристического сезона в стране с 15 июня, а не с 1 июля, как планировалось ранее.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Соответствующее объявление сделал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. По его словам, быстрое реагирование страны на эпидемию коронавируса позволяет открыть раньше туристический сезон и “станет эталоном безопасности, надежности и здоровья”.

“Сезон начнется 15 июня, когда вновь откроются курортные гостиницы. Пусть это лето станет эпилогом истории с кризисом COVID-19”, – отметил Мицотакис в телевизионном обращении.

Как сообщило греческое издание Ekathimerini, с 15 июня международные авиарейсы будут осуществляться только в аэропорт Афин. В то же время с 1 июля разрешение на посадки авиарейсов распространится на все аэропорты. Первые туристы прибудут из стран “с обнадеживающими эпидемиологическими данными”. В заявлении были упомянуты балканские страны (например, Болгария) и страны северной Европы, в частности, Германия.

Как подчеркнули в Министерстве туризма страны, список стран, из которых смогут прибыть первые туристы, объявят до конца мая, информирует агентство АР. Ожидается, что в него также войдут страны Балтии, Израиль и Кипр.

Туристам будет разрешено въехать в Грецию без прохождения теста на коронавирус и без необходимости находиться какое-то время на карантине. Но работники здравоохранения будут проводить выборочные тесты (при необходимости).

Власти Греции намерены усилить возможности системы здравоохранения в нескольких туристических регионах, обеспечивая их тестами и врачами. Кроме того, разрабатывается оперативный план по борьбе с возможной вспышкой инфекции.

Для поощрения туризма Греция также снизит стоимость перевозок, временно уменьшая НДС на все виды транспорта (от самолетов до автобусов и поездов) с 24 % до 13 %, сообщает британское агентство ВВС.

“Мы выиграем экономическую войну точно так же, как мы выиграли битву за здоровье”, – подчеркнул Мицотакис.

Стоит отметить, что в Греции туристическая отрасль составляет около 20 % ВВП. В прошлом году Грецию посетили более 33 миллионов туристов.