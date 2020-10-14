Об этом сообщает Reuters.
Норвегия не является членом Европейского союза. Но, будучи членом единого европейского рынка,
Норвегия получит доступ к вакцинам, которые ЕС приобретет у фармацевтических компаний.
“Мы хотим, чтобы как можно больше людей получили возможность иметь безопасную и эффективную вакцину. Вот почему вакцинация будет бесплатной”, – сообщила глава правительства Норвегии Эрна Солберг.
На сегодняшний день известно, что Швеция планирует закупить большое количество вакцин, а излишки продаст Норвегии.
“На сегодняшний день ЕС заключил соглашения с тремя разными производителями вакцин и ведет переговоры о подобных соглашениях с несколькими другими производителями. Норвегия охватывается этими соглашениями путем соглашения о перепродаже со Швецией”, – пояснили в правительстве Норвегии.
Норвегия также является участником COVAX, глобальной схемы распространения вакцин против COVID-19, поддерживаемой Всемирной организацией здравоохранения, к которой присоединились 171 страна, включая Китай.
Программа направлена на обеспечение равного доступа к вакцинам против COVID-19 как для богатых, так и для бедных стран.
Напомним, ранее нардеп от “Слуги народа” Александр Качура заявил, что если российская вакцина покажет свою эффективность, будут рекомендации соответствующие, мы будем обязаны закупать. Из-за этого его коллега по фракции Елизавета Богуцкая назвала “тупым сапогом”. В ответ Качура заявил, что обратятся в суд.
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