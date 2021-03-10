Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу с послами стран "Большой двадцатки" (G20), на которой пожаловался на обострение ситуации на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Андрей Ермак рассказал дипломатам о текущей ситуации на Донбассе.

“По его словам, в течение нескольких месяцев после начала введения режима прекращения огня это было очень большим достижением, ведь за это время удалось сохранить жизни многих украинских военных. Но с недавних пор, к сожалению, режим тишины все чаще нарушается со стороны противника, из-за чего Украина теряет своих защитников”, – говорится в сообщении.

Руководитель Офиса Главы государства подчеркнул важность соблюдения режима прекращения огня как принципиального условия для продвижения в переговорах в нормандском и минском форматах.

Для этого будут обсуждаться дополнительные меры по усилению контроля за режимом прекращения огня, в частности в рабочей группе в сфере безопасности Трехсторонней контактной группы.