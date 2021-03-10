Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Андрей Ермак рассказал дипломатам о текущей ситуации на Донбассе.
“По его словам, в течение нескольких месяцев после начала введения режима прекращения огня это было очень большим достижением, ведь за это время удалось сохранить жизни многих украинских военных. Но с недавних пор, к сожалению, режим тишины все чаще нарушается со стороны противника, из-за чего Украина теряет своих защитников”, – говорится в сообщении.
Руководитель Офиса Главы государства подчеркнул важность соблюдения режима прекращения огня как принципиального условия для продвижения в переговорах в нормандском и минском форматах.
Для этого будут обсуждаться дополнительные меры по усилению контроля за режимом прекращения огня, в частности в рабочей группе в сфере безопасности Трехсторонней контактной группы.
- В среду, 3 марта, состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций. Глава делегации Украины Леонид Кравчук выразил протест против фактов нарушения режима прекращения огня и сообщений боевиков.
- Во вторник, 2 марта, состоялось очередное (уже 150-е) заседание подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Российская делегация продолжила блокировать работу по всем направлениям.
- 17 февраля глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Украина будет продолжать консультации “только в случае, если они будут иметь действенный практический смысл”.
- Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заверил, что Украина не будет отказываться от формата “Минск”.