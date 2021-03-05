Об этом шла речь во время его онлайн-общения с экспертами и журналистами, организованного European Policy Centre, пишет пресс-служба президента.

Ермак заявил, что в ТКГ продолжается очень тяжелая работа, но она фактически заблокирована Российской Федерацией и поддерживаемыми ею группировками. Это, по его словам, создало ситуацию, в которой ни один из вопросов не двигается вперед.

“Сегодня пора наконец сказать, что если вы действительно хотите прекратить войну — вот план на столе. Готовые предложения наших немецких и французских партнеров по кластерам или, я бы сказал, логическим шагам, на базе которых можно создать дорожную карту прекращения войны. Это проговорено. И мы ждем ответа от Российской Федерации. И если они будут слышать об этом каждый день, и не только от Украины, мы сможем достичь такого нужного мира в центре Европы”, — убежден глава ОПУ.

Он также заявил, что сейчас ситуация с прекращением огня на Донбассе является шаткой — время от времени происходят определенные провокации или нарушения договоренностей со стороны другой стороны. Ермак заверил, что Вооруженные силы Украины будут максимально поддерживать режим тишины, но давать отпор провокациям или попыткам осуществить нападение на украинские позиции.