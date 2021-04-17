Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook народна депутатка, співголова фракції “ЄС” Ірина Геращенко.

“Шокуюча інформація! Від Мустафи Джемілєва влада вимагала вийти з “ЄС”? Часи Януковича повертаються?”, – написала вона.

Про деталі поінформував у Facebook журналіст, заступник гендиректора кримськотатарського телеканалу ATR Айдер Муждабаєв, посилаючись на інтерв’ю Джемілєва каналу, яке вийшло кримськотатарською мовою.

“Гордість України – лідер кримського народу, легендарний борець за права людини в СРСР, друг Андрія Сахарова, радянський дисидент Мустафа Джемілєв – в ефірі телеканалу ATR розповів про те, що Андрій Єрмак поставив йому умову. Як тільки Мустафа-ага вийде з партії Порошенка – питання кримських татар почнуть вирішуватися швидше”, – зазначив Муждабаєв.

“Тут не треба бути комісаром Мегре, щоб вибудувати логічний ланцюжок на тему “Хто віддав негласний наказ будь-якими способами не давати телеканалу ATR закладені для нього в бюджеті України мінімально необхідні для мовлення на Крим гроші?” – додав журналіст.

Він наголосив, що чиновники, які так ставляться до корінного народу Криму і України, “повинні назавжди піти з усіх гілок нашої влади”.

“Адже фактично – це не тільки аморальна поведінка, а й діяльність в інтересах ворога на державній службі. Люди, здатні на таке, здатні на все. Не дарма голова Меджлісу Рефат Чубаров, який був на тій зустрічі з Єрмаком, порівняв його слова зі словами Льовочкіна, який свого часу ставив аналогічні неприйнятні умови Мустафі Джемілєву”, – наголосив журналіст.