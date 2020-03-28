Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что расчеты по сокращению расходов на культурную сферу пока не одобрены ни Кабинетом Министров, ни Министерством финансов.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Недавно в публичную плоскость попали предварительные рабочие расчеты Министерства финансов по сокращению расходов госбюджета, в том числе и культурной сферы. Однако, эти расчеты еще не одобрены не только Кабинетом Министров, но и самым Минфином. Понятно, что документ всколыхнул всю культурную общественность страны”, – говорится в сообщении.

По словам Ермака, эта информация очень возмутило Владимира Зеленского.

“Президент твердо убежден, что такие потенциальные меры тотального сокращения расходов станут разрушительными для всей культурной сферы”, – добавил он.

Руководитель ОПУ отметил, что Офис Зеленского находится в постоянном контакте и с Правительством, и с профильными комитетами Верховной Рады для поиска средств для нормального функционирования гуманитарной сферы Украины.

“Мы никогда не оставим украинскую культуру без поддержки государства, мы не имеем права экономить на ценностях. Это сложный вызов, но мы вместе все преодолеем. И, надеюсь, совсем скоро посетим наши любимые театры, кино и художественные выставки”, – резюмировал он.

Кроме того, народный депутат от фракции “Европейской солидарности” Николай Княжицкий поблагодарил всех, кто, понимая сложнейшую ситуацию в государстве осознает важность культуры.

“Андрей Ермак написал, что финансирование культуры продолжится. Спасибо всем, кто, понимая сложнейшую ситуацию в государстве осознает важность культуры: политикам, художникам, общественным и культурным деятелям”, – написал он.