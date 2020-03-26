Об этом говорится в статье #Букв “Куршавельский коронавирус: как власть передумала вводить ЧП и готовится воевать с Коломойским”.

Так, по словам источников #Букв, премьер-министру Денису Шмыгалю “уготована участь первому после Виктора Ющенко пойти на секвестр бюджета”.

Как сообщили #Буквам депутаты из “Слуги народа”, Кабмину предстоит урезать нужды минимум на 48 миллиардов гривен.

Первыми под удар попадут статьи расходов в сферах культуры и образования.

Но и это не спасет: Украине для спасения экономики необходимы деньги Международного валютного фонда. Чтобы получить транш по новой программе сотрудничества, нужно будет выполнить требования Фонда – в частности, по запуску рынка земли.

На встрече с главами фракций Верховной Рады Денис Шмыгаль заявлял, что нужно принять закон о рынке земли. Рассмотрение правок к документу может занять еще примерно 2 дня.

СПРАВКА. Секвестр – сокращение расходов при исполнении отдельных статей или всего государственного бюджета. Обусловливается различными причинами: просчетами при составлении бюджета, возникновением форс-мажорных обстоятельств и тому подобное.