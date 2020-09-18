Глава Офиса президента Андрей Богдан отреагировал на заявление экс-главы ОПУ Андрея Богдана относительно якобы договоренностей с Россией из более 10 пунктов, которые Украина пообещала выполнить.

Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.

Как известно, 9 сентября Андрей Богдан дал интервью журналисту, основателю издание “Гордон” Дмитрию Гордону. Разговор длился 4,5 часа. За это время собеседники обсудили широкий круг вопросов, связанных с деятельностью команды Зеленского, выборами, спецоперацией по вагнеровцам, отношениях Богдана и его преемника Андрея Ермака и тому подобное.

Среди прочего, Богдан заявил о наличии договоренностей с российскими чиновниками в вопросе статуса Крыма, авиасообщении с Россией, обмене пленными и ряде других договоренностей. По его словам, может существовать определенный план якобы заключенный по итогам переговоров нынешнего главы ОП Андрея Ермака с российской стороной.

“Я не видел этого документа, но среди дипломатов и спецслужб многократно встречал упоминание о нем. В нем есть или 12, то 13 пунктов. Но в это верят все иностранные спецслужбы… Это какой-то алгоритм действий. “Мы вам — корабли , вы нам — воду в Крым, мы вам — пленных, вы нам — прямое авиасообщение. Мы вам — $3 млрд по решению суда, а вы нам — то”, — сказал он.

Андрей Ермак решительно опроверг существование таких договоренностей.

“Это уже из такого уж… Это из области конспирологии. А конспирология она всегда дает такие идеи о каких-то тайных соглашениях… Могу вам сказать с полной ответственностью что никаких тайных соглашений с Российской Федерацией нет и не может быть по существу”, — сказал он.

Он добавил, что такого плана “просто не может существовать в теории”.

Ермак обратил внимание на то, что впоследствии во время допроса в ГБР Богдан заявил, что эта информация была им взята из СМИ.

“Вы же видели, что когда там, где господин Богдан… Куда-то его вызвали, чтобы он рассказал, что он действительно знает там о каких-то событиях, он сказал, что он знает по средствам массовой информации. Я думаю, что это оценка качества той информации”, — отметил председатель ОПУ.