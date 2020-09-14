У Державному бюро розслідувань допитали ексголову Офісу президента Андрія Богдана щодо відомих йому обставин можливих контактів українських посадовців з російськими органами влади, про які він раніше повідомив у своєму інтерв’ю.

Про це повідомили на сторінці Держбюро розслідувань у Facebook.

Богдан заявив, що не має доказів інформації про можливі контакти представників влади України та російських органів влади.

“На офіційному допиті свідок повідомив, що такою інформацією не володіє, підтверджень і доказів у нього немає, а про можливі незаконні дії українських посадових осіб він дізнався з відкритих джерел і засобів масової інформації”, – заявили в ДБР.

Зазначається, що метою допиту в якості свідка було з’ясування наявних у Богдана достовірних даних та підтвердження здійснення українськими посадовцями можливих протиправних дій на користь іншої держави.

Нагадаємо, що 10 вересня ДБР викликало Богдана на допит.

Раніше стало відомо, що Державне бюро розслідувань викликало Андрія Богдана на допит після інтерв’ю, у якому він заявив про наявність домовленостей з російськими чиновниками в питанні статусу Криму, авіасполученні з Росією, обміну полоненими та ряду інших домовленостей.

Нагадаємо, 9 вересня Богдан дав інтерв’ю журналісту, засновнику видання “Гордон” Дмитру Гордону. Розмова тривала 4,5 години. За цей час співрозмовники обговорили широке коло питань, пов’язаних з діяльністю команди Зеленського, виборами, спецоперацією щодо вагнерівців, стосунків Богдана та його наступника Андрія Єрмака тощо.

Зокрема, Богдан розповів, що спецоперація щодо вагнерівців тривала рік і була зірвана людиною з близького оточення Володимира Зеленського.

За словами Богдана, операція тривала понад рік і була зірвана після того, як людина з близького оточення президента Володимира Зеленського зробила телефонний дзвінок.

“Цій операції більше року. Вона була суперсекретна і суперсерйозна, але її зруйнував один телефонний дзвінок. Людина, яка його зробила, фактично зізналася в цьому. [Хто це] розповість прокурор у цій справі дуже скоро”, — заявив сказав Богдан.

Ексголова Офісу Зеленського натякнув, що йдеться про дзвінок російській стороні.

Що стосується того, що Зеленський і звільнений напередодні начальник головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба спростовували інформацію про зрив операції, Богдан наголосив, що Бурба “не вірить, що президент в цьому брав участь”.

“Я теж хочу в це вірити. Це дуже складно… Що він (президент — ред.) знав, що не знав, що вони йому сказали, що не сказали”, — зазначив Богдан.

Богдан наголосив, що в момент, коли вагнерівців затримали в Мінську, президент був сконцентрований на питанні перемир’я і побоювався, що екстрадиція бойовиків може зірвати його.