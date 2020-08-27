Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.
Отмечается, что контракт позволит приобрести вакцину против COVID-19 для всех государств-членов ЕС, а также сделать пожертвование странам с низким и средним уровнем дохода или перенаправить в другие европейские страны.
В Комиссии уточнили, что в рамках контракта все государства-члены ЕС смогут закупить 300 млн доз вакцины AstraZeneca с возможностью еще 100 млн доз для распределения на пропорциональной основе среди жителей.
Кроме этого, Еврокомиссия планирует подписать подобные соглашения еще с четырьмя разработчиками, с которыми завершен предварительный этап переговоров, – Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac и Moderna.
Вакцина от коронавируса AstraZeneca уже находится в крупномасштабных клинических испытаниях фазы II/III после многообещающих результатов в фазе I/II безопасности и иммуногенности.
- Напомним, Россия утверждает, что разработала “первую в мире вакцину” против COVID-19.
- Всемирная организация здравоохранения, а также ряд европейских стран и учреждений здравоохранения выразили недоверие этой вакцине, учитывая скорость ее разработки.
- В частности, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что новая вакцина от коронавируса, которую создали в России, вряд ли безопасна и эффективна.
- В Германии раскритиковали и поставили под сомнение заявление России о создании первой в мире вакцины против нового коронавируса COVID-19.
- Во Франции также сомневаются, что осенью мир начнет делать прививки российской вакциной.