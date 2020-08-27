Сегодня, 27 августа, Европейская комиссия подписала с разработчиком вакцин AstraZeneca первый договор на закупку 300 млн доз от коронавируса COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Отмечается, что контракт позволит приобрести вакцину против COVID-19 для всех государств-членов ЕС, а также сделать пожертвование странам с низким и средним уровнем дохода или перенаправить в другие европейские страны.

В Комиссии уточнили, что в рамках контракта все государства-члены ЕС смогут закупить 300 млн доз вакцины AstraZeneca с возможностью еще 100 млн доз для распределения на пропорциональной основе среди жителей.

Кроме этого, Еврокомиссия планирует подписать подобные соглашения еще с четырьмя разработчиками, с которыми завершен предварительный этап переговоров, – Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac и Moderna.

Вакцина от коронавируса AstraZeneca уже находится в крупномасштабных клинических испытаниях фазы II/III после многообещающих результатов в фазе I/II безопасности и иммуногенности.