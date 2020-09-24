Европейский Союз не признает легитимность Александра Лукашенко как президента Беларуси и ожидает новых демократических выборов в этой стране.

Об этом говорится в официальном заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

“ЕС еще раз подчеркивает, что президентские выборы в Беларуси 9 августа не были ни свободными, ни честными. Европейский Союз не признает их сфальсифицированные результаты. Исходя из этого, так называемая “инаугурация” 23 сентября 2020 года и новый мандат, на который претендует Александр Лукашенко, лишены какой-либо демократической легитимности“, – подчеркивается в заявлении.

Боррель отметил, что инаугурация “прямо противоречит воле значительной части населения Беларуси” и проводилась вопреки длительным массовым протестам белорусов.

Представитель ЕС выразил мнение, что инаугурация лишь усугубит политический кризис в Беларуси. В связи с этим он высказался за необходимость проведения новых демократических выборов в этой стране.

“Позиция Евросоюза является четкой: граждане Беларуси имеют право быть представленными теми, кого они свободно изберут на новых инклюзивных, прозрачных выборах, результаты которых будут вызывать доверие. Мы впечатлены и тронуты мужеством белорусского народа, который продолжает выходить на мирные демонстрации за демократию и свои основные права, несмотря на жестокие репрессии со стороны белорусских властей. Мы солидарны с ними и полностью поддерживаем их демократическое право избирать своего президента посредством новых свободных и справедливых выборов под наблюдением БДИПЧ/ОБСЕ”, – сказано в заявлении.

В ЕС призывают власти Беларуси прекратить репрессии и насилие, а также освободить всех задержанных, включая политзаключенных.

“ЕС по-прежнему убежден в том, что единственной возможностью найти выход из серьезного политического кризиса в Беларуси с уважением к пожеланиям белорусского народа является инклюзивный национальный диалог и положительный ответ на требование новых демократических выборов”, – отмечает высокий представитель ЕС.

Боррель уточнил, что, учитывая текущую ситуацию, Евросоюз пересматривает свои отношения с Беларусью.