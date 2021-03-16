Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в ближайшее время, пятипроцентный барьер уверенно преодолели бы четыре партии: "Слуга народа", "Европейская Солидарность", ОПЗЖ, "Батькивщина".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 5 по 9 марта 2021 года.

Так, пропрезидентскую партию “Слуга народа” сейчас готовы поддержать 26,5% респондентов (среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать). По состоянию на начало февраля поддержка этой партии составляла 22,2% (следовательно, рейтинг несколько вырос – на 4,3%).

За партию “Европейская Солидарность” сейчас готовы отдать свой голос 20,1% опрошенных. В феврале политсилу поддерживали 18,1% респондентов. Следовательно, рейтинг “ЕС” вырос на 2%.

Стоит отметить, что “Евросолидарность” поднялась с третьего места в рейтинге партий (которое занимала в феврале), на второе и опередила “Оппозиционную платформу – За життя”.

За “ОПЗЖ” сейчас готовы отдать голос 17,9% опрошенных (в феврале было 21,9%).

За ВО “Батькивщина” отдали бы голос 9,4% опрошенных (в феврале было 10,3%).

Имеет шансы на попадание в Верховную Раду и партия “Сила и честь”, которую сейчас поддерживают 5,2% респондентов.

За партию “Голос” проголосовали бы 3,4% опрошенных, за ВО “Свобода” – также 3,4%, за партию “Украинская стратегия Гройсмана” – 3%, Радикальную партию Олега Ляшко – 2%, партию “УДАР Виталия Кличко” – 1,1%.

Как известно, на парламентских выборах в 2019 году “Слуга народа” набрала 43,16% голосов в многомандатном округе, ОПЗЖ – 13,05%, “Батькивщина” – 8,18%, “Европейская Солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%.

Исследование проведено методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.