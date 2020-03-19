Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил о намерении выпускать аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в связи со вспышкой коронавируса. Ранее он критиковал панику из-за COVID-19.

О планах Маска, среди прочих, сообщило агентство Reuters.

Предприниматель написал в Twitter, что его заводы перейдут на выпуск аппаратов вентиляции легких в случае их нехватки во время вспышки коронавируса.

Таким образом Маск отреагировал на Twitter-пост пользователя, который призвал перепрофилировать одну из компаний бизнесмена под выпуск ИВЛ.

“Мы сделаем аппараты, если будет нехватка”, – написал Маск в комментариях.

На это заявление отреагировал главный редактор ресурса FiveThirtyEight Нейт Сильвер, который указал, что “нехватка есть уже сейчас”, и спросил, когда же ждать аппараты от Маска.

В ответ предприниматель объяснил, что Tesla и SpaceX производят сложное оборудование, а аппараты вентиляции легких гораздо проще. При этом их производство нельзя запустить мгновенно.

“Tesla производит автомобили со сложными системами климат-контроля. SpaceX создает космические корабли с системами жизнеобеспечения. Аппараты вентиляции легких – это не сложно, но их нельзя начать производить мгновенно”, – написал Маск и поинтересовался, в каких именно больницах не хватает аппаратов.

Стоит отметить, что еще совсем недавно Илон Маск не особо серьезно воспринимал вспышку коронавируса. В частности, он писал в Twitter, что “коронавирусная паника — это тупо”. Данное замечание тогда возмутило пользователей Сети.

СПРАВКА. Аппарат искусственной вентиляции легких (аппарат ИВЛ) — это медицинское оборудование, которое предназначено для принудительной подачи газовой смеси (кислород и сжатый осушенный воздух) в легкие с целью насыщения крови кислородом и удаления из легких углекислого газа. Эти аппараты используются при лечении пациентов с COVID-19, у которых наблюдаются тяжелые осложнения.