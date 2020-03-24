Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о введении тотального карантина на три недели из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает агентство АР.

Моди заявил, что ограничения начнут действовать с полуночи (25 марта). Власти полностью запретят выходить из дома.

“Вводится полный запрет на выход из дома… Многие семьи будут разрушены, если мы не сможем справиться в течение следующих 21 дней”, — заявил он.

Премьер Индии добавил, что карантин может быть продлен еще на три недели.

Моди анонсировал создание фонда почти в два миллиарда долларов, которые пойдут на инвестиции в медицинскую инфраструктуру.

Это объявление вызвало панику во многих районах. Люди бросились на рынки, чтобы запастись запасами.

Моди подчеркнул, что правительство Индии предпримет все меры для обеспечения бесперебойных поставок товаров первой необходимости.

В Индии живет больше 1,2 млрд человек. По последним данным в стране зарегистрировано 519 случаев инфицирования коронавирусом и 10 смертей.