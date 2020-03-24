Об этом сообщает агентство АР.
Моди заявил, что ограничения начнут действовать с полуночи (25 марта). Власти полностью запретят выходить из дома.
“Вводится полный запрет на выход из дома… Многие семьи будут разрушены, если мы не сможем справиться в течение следующих 21 дней”, — заявил он.
Премьер Индии добавил, что карантин может быть продлен еще на три недели.
Моди анонсировал создание фонда почти в два миллиарда долларов, которые пойдут на инвестиции в медицинскую инфраструктуру.
Это объявление вызвало панику во многих районах. Люди бросились на рынки, чтобы запастись запасами.
Моди подчеркнул, что правительство Индии предпримет все меры для обеспечения бесперебойных поставок товаров первой необходимости.
В Индии живет больше 1,2 млрд человек. По последним данным в стране зарегистрировано 519 случаев инфицирования коронавирусом и 10 смертей.
- Ранее президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал, что с 17 марта границы Евросоюза и Шенгенского пространства будут закрыты на 30 дней.
- Несмотря на карантин из-за коронавируса в странах Европейского Союза продолжают летать самолеты.
- С 24 марта всем аэропортам в Украине, кроме “Борисполя”, запрещено принимать и отправлять воздушные суда, которые выполняют пассажирские перевозки лиц, осуществляющих путешествие с туристической целью.