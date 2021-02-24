Инженер NASA оставил тайное послание на парашюте марсохода Perseverance

Об этом сообщает AP.

Известно, что послание зашифровал инженер Ян Кларк, который принимал участие в отправлении марсохода на Красную планету.

Мужчина с помощью двоичного кода, оранжевых и белых полос зашифровал в 21-метровом парашюте фразу “Dare Mighty Things” (Решиться на великое, – ред.), а также GPS-координаты штаб-квартиры миссии в Лаборатории реактивного движения.

Кларк рассказал, что только 6 человек знали о его послании. Они специально не рассказывали о шифре до тех пор, пока не появятся четкие изображения парашюта.

Кстати, энтузиасты довольно быстро разгадали зашифрованную фразу и начали делиться ею в соцсетях.

Отметим, что фраза “Dare Mighty Things” выбрана неслучайно. Это строка из известной речи американского президента Теодора Рузвельта.

Как сообщалось, 18 февраля ровер NASA Perseverance благополучно приземлился на Марсе после путешествия на расстояние более чем 400 млн километров от Земли. 20 февраля Perseverance прислал свои первые фотографии с Марса.