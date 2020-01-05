Об этом сообщает агентство Associated Press.
Отмечается, что о выходе из ядерной сделки объявили на иранском государственном телевидении в связи с гибелью генерала Касема Сулеймани от американского авиаудара.
“Правительство Исламской Республики Иран в своем заявлении объявило о пятом и последнем шаге по сокращению обязательств Ирана в соответствии с СВПД. Исламская Республика Иран больше не связана какими-либо ограничениями в операциях”, – говорится в заявлении иранских властей.
Согласно этому договору, Ирану разрешалось обогащать уран лишь до уровня 3,67%, тогда как для производства ядерного оружия требуется уран с содержанием урана-235 на уровне 90%. В обмен на приостановку производства оружейного урана режим санкций, наложенный на Иран, был ослаблен.
- В Пентагоне ранее заявили, что причастны к ракетным ударам по аэропорту Багдада (Ирак) и его окрестностям, в результате которых, по приказу президента Дональда Трампа, был убит командир иранского спецназа “Кудс” генерал Касем Сулеймани.
- Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал “суровую месть” тем, кто убил Касема Сулеймани.
- Государственный департамент Соединенных Штатов Америки призвал своих граждан в Ираке незамедлительно покинуть страну в связи с напряженной ситуацией в регионе.