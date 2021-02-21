Иран завершил расследование авиакатастрофы самолета МАУ

Об этом заявил глава Судебно-юридической организации вооруженных сил Ирана Шокролла Бахрами, пишет агентство IRNA.
“Расследование дела о катастрофе украинского самолета было завершено в военной прокуратуре. После предварительного рассмотрения начнется судебный процесс в присутствии подсудимых и их родственников”, – отметил он.
При этом Бахрами не уточнил, будет ли суд открытым или закрытым.
Как известно, пассажирский самолет Boeing 737авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту “Тегеран-Киев”, был сбит в районе международного аэропорта им. Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января 2020 года.
На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших – 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 10 – Швеции, четыре – Афганистана, по три – Германии и Великобритании.
Иранские власти сначала отрицали причастность к катастрофе самолета, однако 11 января признали, что Boeing был сбит иранскими военными (в Тегеране утверждают, что это произошло по ошибке).
В конце июля в Киеве состоялись переговоры с иранской стороной по выплате компенсаций за сбитый самолет. В октябре Украина и Иран завершили второй раунд переговоров.
Украина только сейчас получила от Ирана проект технического отчета по обстоятельствам катастрофы самолета Boeing 737-800.
- Ровно год тому назад, 8 января 2020 года, под Тегераном (Иран) был сбит ракетами украинский самолет Boeing 737 авиакомпании “Международные авиалинии Украины”. В связи с этим пять стран выступили с совместным заявлением.
- 5 января стало известно, что Украина получила от Ирана проект технического отчета по обстоятельствам катастрофы самолета МАУ Boeing 737, которая произошла под Тегераном 8 января 2020 года.
- По итогам переговоров Иран взял на себя всю ответственность за авиакатастрофу украинского самолета “Международных авиалиний Украины” под Тегераном. При этом иранская сторона готова обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв независимо от их гражданства.
- 30 октября правительство Ирана утвердило сумму компенсации в 150 тысяч долларов или ее эквивалент в других валютах для семей каждой жертвы катастрофы самолета “Международных авиалиний Украины”.