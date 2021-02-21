Иран завершил расследование авиакатастрофы самолета МАУ

Об этом заявил глава Судебно-юридической организации вооруженных сил Ирана Шокролла Бахрами, пишет агентство IRNA.

“Расследование дела о катастрофе украинского самолета было завершено в военной прокуратуре. После предварительного рассмотрения начнется судебный процесс в присутствии подсудимых и их родственников”, – отметил он.

При этом Бахрами не уточнил, будет ли суд открытым или закрытым.