Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф пообіцяв "помститися Ізраїлю" після того, як минулого тижня таємничий напад на іранський ядерний об'єкт призвів до відключення електроенергії на тому ж таки об'єкті.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Інцидент загрожує підірвати недавно відновлені дипломатичні відносини між Вашингтоном і Тегераном щодо поновлення ядерної угоди 2015 року.

На об’єкті зі збагачення урану “Шахід Ахмаді Рошан”, який розташований у місті Натанзі сталася аварія на розподільній електромережі. Тегеран охарактеризував акт, як “ядерний тероризм”.

Кілька ізраїльських ЗМІ з посиланням на неназвані джерела в розвідці заявили, що за операцією стоїть Моссад, зовнішня розвідка, але не повідомили жодних подробиць.

У понеділок, за інформацією іранського державного інформаційного агентства IRNA, Заріф нібито звинуватив Ізраїль у прагненні “помститися” за спроби Ірану скасувати санкції США.

“Наша позиція буде більш сильною, і наші сторони на переговорах повинні знати, що наші збагачувальні установки були далекі від першого покоління. Але з цього моменту ми будемо заповнювати Натанз більш досконалими центрифугами з набагато більшою потужністю збагачення”.

У понеділок Заріф у Twitter опублікував лист на ім’я Генсека ООН Антоніу Гутерріша, в якому стверджувалося, що “умисний напад на високочутливий ядерний об’єкт – з високим ризиком потенційного викиду радіоактивного матеріалу – являє собою безрозсудний злочинний ядерний тероризм”. Він закликає США скасувати всі санкції, введені проти Ірану з моменту прийняття спільного всеосяжного плану дій (СВПД).

Що насправді сталося?

Подробиці інциденту в Натанзі не зрозумілі. У неділю іранські офіційні особи заявили, що стався саботаж, який призвів до відключення електроенергії на підземному об’єкті в пустелі Ісфахан. Вони також сказали, що це сталося через кілька годин після того, як Іран у неділю урочисто запустив вдосконалені центрифуги на заводі в Натанзі.

Наскільки серйозні збитки – невідомо, але обіцянка Заріфа замінити центрифуги вказує на те, що матеріальні втрати могли бути значними.

Офіційний представник Організації з атомної енергії Ірану Бехруз Камалванді заявив: “Наша ядерна промисловість – це перевірена часом і стійка галузь”.

Це не перша проблема безпеки в Натанзі. У липні минулого року на об’єкті спалахнула пожежа – тоді згоріла будівля. У 2010 році об’єкт став метою кібератаки Stuxnet, яка, на думку експертів з безпеки, була здійснена Ізраїлем і США.

Ізраїль ніяк не прокоментував інцидент на ядерному об’єкті Ірану.