Соответствующая информация указана на сайте Офиса Генпрокурора.

Отмечается, что Чумак исполняет обязанности Генпрокурора.

Известно, что до отставки Руслана Рябошапки он был одним из его заместителей.

Виктор Чумак в 1995 году окончил Киевский университет им. Т. Шевченко по специальности “Правоведение”. Он – юрист, генерал-майор юстиции запаса.

До 1999 года он работал в Национальной академии Государственной пограничной службы. В 2000 году Чумак возглавил управление правового обеспечения Государственного комитета по делам охраны государственной границы Украины.

В 2004-2009 годах он работал экспертом, директором программ политического анализа и безопасности, директором Международного центра перспективных исследований.

Чумак был народным депутатом Украины 7-го и 8-го созывов.

С 2012 года он был главой комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения коррупции, а с 2014 года – заместителем председателя комитета по вопросам предупреждения коррупции.

В 2017 году Чумак был избран лидером общественного объединения “Гражданское движение “Хвыля”.

Напомним, что в своем выступлении нардеп от “Слуги народа” Максим Бужанский заявил, что в стране нет Генерального прокурора, а есть “генеральный прокурор Порошенко и “Европейской солидарности”, которые выступают против его отставки.

В ответ на это нардеп от “ЕС” Ирина Геращенко заявила, что в своем выступлении Бужанский фактически подтвердил, что единственной целью деятельностью Рябошапки были политические репрессии.

Выступая перед депутатми Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что под его руководством Офис Генпрокурора работал по закону, а сам он не стал ничьим слугой.