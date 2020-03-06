Соответствующая информация указана на сайте Офиса Генпрокурора.
Отмечается, что Чумак исполняет обязанности Генпрокурора.
Известно, что до отставки Руслана Рябошапки он был одним из его заместителей.
Виктор Чумак в 1995 году окончил Киевский университет им. Т. Шевченко по специальности “Правоведение”. Он – юрист, генерал-майор юстиции запаса.
До 1999 года он работал в Национальной академии Государственной пограничной службы. В 2000 году Чумак возглавил управление правового обеспечения Государственного комитета по делам охраны государственной границы Украины.
В 2004-2009 годах он работал экспертом, директором программ политического анализа и безопасности, директором Международного центра перспективных исследований.
Чумак был народным депутатом Украины 7-го и 8-го созывов.
С 2012 года он был главой комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения коррупции, а с 2014 года – заместителем председателя комитета по вопросам предупреждения коррупции.
В 2017 году Чумак был избран лидером общественного объединения “Гражданское движение “Хвыля”.
Напомним, что в своем выступлении нардеп от “Слуги народа” Максим Бужанский заявил, что в стране нет Генерального прокурора, а есть “генеральный прокурор Порошенко и “Европейской солидарности”, которые выступают против его отставки.
В ответ на это нардеп от “ЕС” Ирина Геращенко заявила, что в своем выступлении Бужанский фактически подтвердил, что единственной целью деятельностью Рябошапки были политические репрессии.
Выступая перед депутатми Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что под его руководством Офис Генпрокурора работал по закону, а сам он не стал ничьим слугой.
- Верховная Рада на внеочередном вечернем заседании 5 марта проголосовала за высказывание недоверия Генпрокурору Руслану Рябошапке. Глава ГПУ ушел в отставку.