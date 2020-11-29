Фотографии пожарных, которые в апреле этого года боролись с огнем в лесах Чернобыльской зоны отчуждения, стали основой для оригинального и трогательного художественного проекта.

Об этом проинформировали в пресс-центре Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Фотоснимки стали основой для создания художественного коллажа “EcoPrzewalskii”. Его автором является Олеся Геращенко.

Коллаж сделан из тысячи фотографий ликвидации масштабных пожаров на территории Зоны отчуждения в апреле 2020 года. На картине изображен символ регенерации Чернобыля после катастрофы на ЧАЭС – лошадь Пржевальского.

Более 20 лет тому назад именно леса Чернобыльской зоны стали прибежищем для 36 животных этого вымирающего вида. А сегодня их насчитывается там уже около 150.

“Данный коллаж – визуальная ода мужеству наших пожарных, которые три недели, рискуя жизнью и здоровьем, боролись с огнем за право Зоны на возрождение. И победили!” – отметила автор коллажа, комментируя идею проекта.

Картина представлена на постоянно действующей виртуальной выставке “Огонь Чернобыля 1987-2020” (в разделе “Природный заповедник”), которая была создана по инициативе Национального музея “Чернобыль”.

Подробно рассмотреть художественный коллаж, максимально увеличив изображение, можно на сайте музея.

Вогнеборцям Чорнобиля присвятили колаж з тисячі фотографій 🎥: National Chernobyl Museum pic.twitter.com/SvnMYGKlG7 — Букви (@Bykvu) November 28, 2020