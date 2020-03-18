На время карантина из-за распространения эпидемии коронавируса в Украине приостанавливается призыв на срочную службу в армию.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск на странице в Facebook.

При этом территориальные центры комплектования и военные комиссариаты должны продолжать обрабатывать военно-учетные документы и организовывать противоэпидемические меры.

“По распоряжению командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Александра Сирского военными комиссариатами и территориальными центрами комплектования и социальной поддержки на время действия карантина приостановлено мероприятия призыва граждан на срочную военную службу, связанные с вызовом призывников к призывным участкам и областным сборным пунктам, до отдельного распоряжения “, – сказано в сообщении.