В Организации объединенных наций отреагировали на информацию об изнасиловании и пытках женщину в полицейском отделении Кагарлыка (Киевская область).

Об этом сообщили в Мониторинговой миссией ООН по правам человека.

В ООН выразили “глубокую обеспокоенность” инцидентом. Также в Миссии напомнили о том, что Нильс Мельцер, специальный докладчик ООН по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания, еще в 2018 году заявил, что Украине необходимо “принять быстрые и эффективные меры для изменения культуры полиции, которая, очевидно, все еще считает жестокое обращение приемлемым”.

Миссия призвала Госбюро расследований и Офис Генерального прокурора “провести эффективное, быстрое, тщательное и беспристрастное расследование всех предполагаемых преступлений со стороны полиции, включая недавний инцидент в Кагарлыке”.

Обращаясь к Нацполиции, Миссия призвала предпринять необходимые шаги для предотвращения новых случаев пыток и жестокого обращения.

Кроме того, в ООН призвали Верховную Раду внести изменения в Уголовный кодекс.