Об этом сообщили в Мониторинговой миссией ООН по правам человека.
В ООН выразили “глубокую обеспокоенность” инцидентом. Также в Миссии напомнили о том, что Нильс Мельцер, специальный докладчик ООН по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания, еще в 2018 году заявил, что Украине необходимо “принять быстрые и эффективные меры для изменения культуры полиции, которая, очевидно, все еще считает жестокое обращение приемлемым”.
Миссия призвала Госбюро расследований и Офис Генерального прокурора “провести эффективное, быстрое, тщательное и беспристрастное расследование всех предполагаемых преступлений со стороны полиции, включая недавний инцидент в Кагарлыке”.
Обращаясь к Нацполиции, Миссия призвала предпринять необходимые шаги для предотвращения новых случаев пыток и жестокого обращения.
Кроме того, в ООН призвали Верховную Раду внести изменения в Уголовный кодекс.
“Наконец, мы призываем Парламент Украины привести статью 127 Уголовного кодекса (пытки) в полное соответствие со статьей 1 Конвенции против пыток, закрыв таким образом имеющиеся или потенциальные лазейки для безнаказанности”, — подчеркнули в Миссии.
- Накануне стало известно, что в ночь с 23 на 24 мая сотрудники Кагарлыкского отделения полиции в своем служебном кабинете применили пытки к женщине, которую вызвали в отделение в качестве свидетеля. Они надевали на нее противогаз, применяли наручники, а также стреляли у нее над головой из табельного оружия. После этого женщина была изнасилована.
- Замглавы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал фотографии задержанных полицейских, которые подозреваются в избиении и изнасиловании женщины в Кагарлыкском отделении полиции.
- В настоящее время полицейские помещены под стражу, расследованием инцидента занимается Государственно бюро расследований.