Правительство Израиля расширило "карантинный список" до восьми стран. Туристов и граждан из этих стран будут помещать на карантин, как только они будут приезжать в Израиль.

Об этом сообщает Reuters.

На данный момент в списке Германия, Франция, Испания, Австрия и Швейцария.

Ранее в списке уже были Италия, Китай и Сингапур.

Все прибывшие в Израиль из этих стран будут помещены под домашний карантин на 14 дней.

Министерство здравоохранения Израиля призвало отменить все международные конференции и запретил проведение массовых собраний, где больше 5 тысяч человек.

На данный момент в Израиле известно о 15 случаях коронавируса.

На карантине уже больше 5 тысяч человек, которые прибыли из указанных выше стран.

Премьер-министр Израиля посоветовал гражданам избегать рукопожатий, чтобы способствовать прекращению распространения вируса.