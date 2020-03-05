Об этом сообщает Reuters.
На данный момент в списке Германия, Франция, Испания, Австрия и Швейцария.
Ранее в списке уже были Италия, Китай и Сингапур.
Все прибывшие в Израиль из этих стран будут помещены под домашний карантин на 14 дней.
Министерство здравоохранения Израиля призвало отменить все международные конференции и запретил проведение массовых собраний, где больше 5 тысяч человек.
На данный момент в Израиле известно о 15 случаях коронавируса.
На карантине уже больше 5 тысяч человек, которые прибыли из указанных выше стран.
Премьер-министр Израиля посоветовал гражданам избегать рукопожатий, чтобы способствовать прекращению распространения вируса.
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