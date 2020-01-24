Об этом пишет израильский телеканал Arutz 7.

Как отмечается в тексте израильского издания, мировые лидеры воспринимают нового украинского лидера как совсем не имеющего политического веса, в связи с чем Зеленский выступал перед немногочисленной аудиторией.

“Вечером в среду, 22 января, состоялось выступление Зеленского перед аудиторией. Точнее – практически перед пустым залом. На выступлении президента Украины аудиторию составили лишь несколько десятков человек. В то время, к, примеру, как выступавший перед Зеленским премьер-министр Пакистана Имран Хан собрал аншлаг. Мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Зеленский не представляет собой ничего, как политик и является крайне ограниченным человеком”. – говорится в статье.

Также по мнению Arutz 7, Зеленский в выступлении говорил много “абсурдных вещей”, в том числе предлагал включить Украину в ЕС вместо Британии, которая окончательно согласовала Brexit.

Израильские журналисты также отметили, что Зеленский в ходе выступления стал, вдруг, жаловаться на свою тяжелую судьбу: “Я президент Украины уже 248 дней. И все эти дни я работал на Украину и не имел времени на свою судьбу. Мне тяжело объяснить своим детям, почему я не с ними дома”.

Как сообщалось ранее, также Зеленский сравнил Украину с поисковиком Google.