Об этом шла речь в выступлении Главы государства.

По словам Зеленского, сегодня Украина является для инвесторов “стабильным рынком со значительными возможностями для расширения бизнеса”.

Обращаясь к потенциальным инвесторам, украинский лидер предостерег их от ошибки бизнесмена Джорджа Белла, который более 20 лет назад отказался вкладывать средства в поисковик Google.

“Что значит не инвестировать в Украину сегодня? Это стать Джорджем Беллом, который в 1999 году отказался купить Google за миллион долларов. So don’t miss out Ukraine. Thank you very much (“Так что не упустите Украину, спасибо большое”)”, — сказал Зеленский.

Как известно, в 1999 году Белл был генеральным директором компании Excite, чей сайт, запущенный в 1994 году, за три года стал вторым по популярности в Интернете. Два аспиранта из Стэнфордского университета, Сергей Брин и Ларри Пейдж, пришли к Беллу с предложением купить недавно разработанный ими поисковик Google всего за 1 млн долларов, однако получили отказ.

Это решение последствии называли одной из крупнейших ошибок, которые когда-либо были сделаны в цифровой индустрии, так как в 2016 году стоимость Google превысила 515 млрд долларов.