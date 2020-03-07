Президент Украины Владимир Зеленский считает, что олигархи могут иметь определенную отведенную роль в обществе, но она не должна быть главной и не должна иметь влияния на политическую ситуацию.

Об этом он сказал The Guardian.

В материале отметили, что несмотря на различные заявления, западные дипломаты по-прежнему уверены, что Зеленский может быть протеже олигарха Игоря Коломойского. В сообщении сказано, что украинские миллиардеры – это люди, которые сколотили себе огромное состояние в то время, как другие украинцы остаются бедными.

“В последние годы они (олигархи) переделали себя в щедрых филантропов, сохраняя при этом огромное влияние на политическую ситуацию, и гораздо больше заслуживают звания “олигарх”, чем их коллеги в России, давно уже “кастрированные Путиным”, – отметили в материале.

Зеленский не исключает, что олигархи имеют свою роль в жизни страны, но не хочет, чтобы главная роль была отведена им.

“Я хочу, чтобы у них были свои роли, а не главные роли”, – говорит Зеленский.

Он уверяет, что у олигарха Коломойского нет каких-то особых привилегий, несмотря на их длительное знакомство.

Также он назвал неуместным приобретение другим олигархом, Ринатом Ахметовы, дорогостоящей недвижимости во Франции и Великобритании.

“Его телевизионный герой (Василий Голобородько из сериала “Слуга народа”), возможно, приказал бы их (олигархов) повесить или застрелить за такие щедрые расходы за границей во время войны, но настоящий Зеленский должен работать с ними, прося их вкладывать деньги дома и финансировать государственные проекты, когда их об этом попросят”, – написали в материале.

“Если мы выбрали демократию, конечно, мы не можем вешать людей… Хотя! Иногда ты действительно хочешь. А знаешь почему? Потому что это было бы быстрее. Гораздо быстрее”, – сказал Зеленский. “Мы шутим”, – добавила его пресс-секретарь Юлия Мендель. “Конечно, мы шутим”, – сказал Зеленский.

Также президент отметил, что за десять месяцев работы понял, что недостаточно быть амбициозным и честным при управлении государством, но необходимо иметь опытных людей в команде.

“Я понял, что без опытных людей невозможно управлять страной. Но эти люди на среднем уровне. Это чиновники, которые знают, куда бежать, что делать, кому приносить бумаги”, – заявил он.