Об этом сообщает Reuters.
Трамп утверждает, что Китай заинтересован в победе Байдена и сделает все возможное, чтобы тот стал президентом США. Такие действия Китая Трамп пояснил тем, что в КНР хотят избавиться от экономического давления в лице нынешнего американского лидера.
По словам Трампа, Китай осуществляет непрямую поддержку Байдена. Он заявил, что может “много чего сделать” в ответ на такие действия со стороны Пекина. В том числе, варианты “наказания” Трамп связывает с тем, что Китай должен понести ответственность за распространение коронавируса.
Что именно он готов предпринять – Трамп не уточнил.
Трамп пояснил, что из-за пандемии коронавируса в США ослабла экономика, что снизило его рейтинг. Он считает, что за этим также стоит Китай, цель которого – снизить шансы Трампа на переизбрание в ноябре 2020 года.
“Китай сделает все возможное, чтобы я проиграл эту гонку”, – сказал Трамп.
Что касается опросов, свидетельствующих о первенстве Байдена на праймериз, Трамп сказал:
“Я не верю опросам. Я уверен, что в этой стране живут умные люди. И я не думаю, что они изберут некомпетентного человека”.
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