#Буквы рассказывают, как его будут завозить.

Церемония восхождения

В этом году из-за пандемии коронавируса церемония схождения благодатного огня проходит без присутствия паломников и с ограниченным количеством участников.

В Храме Гроба Господня присутствуют только три священника армянской апостольской церкви; Патриарх, епископ и монах с греко-православной церкви; представители коптской и сиро-яковитской церквей.

Также в Храме во время церемонии присутствуют несколько полицейских и два телеоператора, которые ведут прямую трансляцию.

Передача благодатного огня

Передача огня представителям других стран и церквей обычно осуществлялась в Храме Гроба Господня. Но в этом году его отдадут посольствам, которые отвезут его в аэропорт. В это время, в Израиль прилетят делегации из разных стран и будут ждать огонь на борту самолетов. Представители посольств будут доставлять лампадки прямо к самолетам.

Доставка огня в Украину

В этом году за благодатным огнем полетел чартер Украинской православной церкви Московского патриархата.

Из-за карантинных мер огонь не будут раздавать в аэропорту “Борисполь”, как это было в прошлые годы. При этом, все желающие смогут получить его в Свято-Воскресенском (афганском) храме, который находится недалеко от въезда в Киево-Печерскую лавру.

Следует отметить, что Настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что в этом году ПЦУ может не получить благодатный огонь из Иерусалима. По его мнению, лучше те средства, которые потратятся на самолет, использовать для закупки медикаментов или средств защиты для врачей, которые борются с коронавирусом.

“Я не уверен, что будет привезен благодатный огонь. Но, возможно, каким-то образом для всех церквей, потому что мы, собираясь общаясь с государством, с полицией, говорили о том, что если это делать, то делать всем вместе. То есть привезти Благодатный огонь для всех церквей или в целом не привозить его в такое ответственное время в этом году”, – отметил он.