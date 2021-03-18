Как в Киеве будет работать метро и наземный транспорт в период строгого карантина

Об этом заявили в пресс-службе КГГА.
Столичное метро не будут закрывать, однако заполняемость маршруток, автобусов должна быть только 50% мест для сидения.
Ограничения начинают действовать с 00:00 20 марта и продлятся до 9 апреля включительно.
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, сейчас в столице госпитализированы более 3300 киевлян. “Заполненность коек – 70%. Ситуация с распространением вируса, без преувеличения, угрожающая”, – сказал глава Киева.
- Министр охраны здоровья Украины Максим Степанов считает, что сейчас нет необходимости вводить общенациональный локдаун (жесткий карантин) из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.
- В Киеве ученики 5-11 классов идут на весенние каникулы раньше, а после все классы будут учиться дистанционно.