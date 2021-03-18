Как в Киеве будет работать метро и наземный транспорт в период строгого карантина

В Киеве, во время действия жесткого карантина с 20 марта по 9 апреля, ограничивать работу общественного транспорта не будут - он будет работать в обычном режиме.

Об этом заявили в пресс-службе КГГА.

Столичное метро не будут закрывать, однако заполняемость маршруток, автобусов должна быть только 50% мест для сидения.

Ограничения начинают действовать с 00:00 20 марта и продлятся до 9 апреля включительно.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, сейчас в столице госпитализированы более 3300 киевлян. “Заполненность коек – 70%. Ситуация с распространением вируса, без преувеличения, угрожающая”, – сказал глава Киева.