Covid-19 Украина

обновлено 18.03.2021 в 14:01

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Как в Киеве будет работать метро и наземный транспорт в период строгого карантина

В Киеве, во время действия жесткого карантина с 20 марта по 9 апреля, ограничивать работу общественного транспорта не будут - он будет работать в обычном режиме.

Четверг, 18 марта 2021, 14:36

Об этом заявили в пресс-службе КГГА.

Столичное метро не будут закрывать, однако заполняемость маршруток, автобусов должна быть только 50% мест для сидения.

Ограничения начинают действовать с 00:00 20 марта и продлятся до 9 апреля включительно.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, сейчас в столице госпитализированы более 3300 киевлян. “Заполненность коек – 70%. Ситуация с распространением вируса, без преувеличения, угрожающая”, – сказал глава Киева.

Теги: карантин, Киев, Киевский метрополитен, метро

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