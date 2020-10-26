Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС.
В понедельник, 26 октября, суд рассмотрел ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения экс-президенту по делу о легализации доходов. В этом деле Януковича подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368 УК Украины (присвоение/растрата имущества, легализация доходов, предложение/получение неправомерной выгоды).
Суд отклонил ходатайство прокурора из-за нарушений условий досудебного расследования.
“Причины отказа — нарушение правил объявления подозреваемого лица в международный розыск. Также на момент подачи заявления об избрании меры пресечения органы досудебного расследования не возобновили расследование в данном уголовном производстве, как того требует законодательство”, — отметили в ВАКС.
- 2 октября Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор бывшему украинскому президенту-беглецу Виктору Януковичу по делу о государственной измене.
- В мае Печерский суд Киева заочно взял под стражу Виктора Януковича по делу об узурпации власти.
- Тогда же сообщалось, что заочный арест Януковича дает правоохранителям возможность запустить процедуру его экстрадиции.