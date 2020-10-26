Высший антикоррупционный суд отклонил ходатайство прокуроров об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей президенту-беглецу Виктору Януковичу по делу об отмывании денег.

Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС.

В понедельник, 26 октября, суд рассмотрел ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения экс-президенту по делу о легализации доходов. В этом деле Януковича подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368 УК Украины (присвоение/растрата имущества, легализация доходов, предложение/получение неправомерной выгоды).

Суд отклонил ходатайство прокурора из-за нарушений условий досудебного расследования.