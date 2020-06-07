Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.
Власти Японии решили не присоединяться к Соединенным Штатам, Великобритании и другим странам к заявлению об осуждении Китая за новый закон о безопасности.
Напомним, Соединенное Королевство, США, Австралия и Канада, 28 мая, осудили Китай за введение закона, который, по их словам, будет угрожать свободе и нарушит китайско-британское соглашение 1984 года об автономии бывшей колонии.
Токио выступил с заявлением 28 мая, в день, когда парламент Китая утвердил законодательство о национальной безопасности, заявив, что нация “серьезно обеспокоена” этим шагом, который, может поставить под угрозу особую автономию и свободы Гонконга.
Как известно, в соответствии с политикой “Одна страна, две системы” Гонконг сохраняет ограниченную демократию и гражданские свободы, находясь под контролем Пекина. Автономный регион также обладает особым торговым статусом с США, что дает ему определенные торговые льготы, которыми не обладает материковый Китай.
- 26 мая, за день до новой волны антиправительственных протестов, главный военный командир Китая в Гонконге заявил, что армия готова защищать “национальный суверенитет” в городе.
- 27 мая в Гонконге возобновились массовые демонстрации против рассмотрения китайского законопроекта о национальной безопасности Гонконга. Полиция использовала перцовые патроны для разгона демонстрантов.
- Во время протестов против законопроекта о национальной безопасности были арестован около 300 человек.