Япония не будет присоединяться к осуждению правительства Китая из-за закона о национальной безопасности Гонконга.

Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.

Власти Японии решили не присоединяться к Соединенным Штатам, Великобритании и другим странам к заявлению об осуждении Китая за новый закон о безопасности.

Напомним, Соединенное Королевство, США, Австралия и Канада, 28 мая, осудили Китай за введение закона, который, по их словам, будет угрожать свободе и нарушит китайско-британское соглашение 1984 года об автономии бывшей колонии.

Токио выступил с заявлением 28 мая, в день, когда парламент Китая утвердил законодательство о национальной безопасности, заявив, что нация “серьезно обеспокоена” этим шагом, который, может поставить под угрозу особую автономию и свободы Гонконга.

Как известно, в соответствии с политикой “Одна страна, две системы” Гонконг сохраняет ограниченную демократию и гражданские свободы, находясь под контролем Пекина. Автономный регион также обладает особым торговым статусом с США, что дает ему определенные торговые льготы, которыми не обладает материковый Китай.