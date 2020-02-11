Об этом Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил в эфире программы “Свобода слова” на телеканале ICTV.
“Дело сейчас находится на стадии судебного рассмотрения и соответственно те люди, которые были обменены и которые вернулись, как были подсудимыми, так ими и остаются. То есть процессуальный статус у них не изменился”, — сказал глава ОГП.
По словам Рябошапки, они смогут участвовать в судебном процессе и доказывать свою невиновность.
“Если они явятся в суд, то не будет оснований для изменения им меры предосторожности, если не появятся, то мы будем реагировать иначе”, — отметил Рябошапка.
Следующее судебное заседание по этому делу состоится в Святошинском районном суде Киева 17 марта.
Напомним, по данным следствия, к расстрелам на Институтской причастны 26 бойцов “черной роты” (“Беркута”, – ред.): пять из них находились на скамье подсудимых, двое – убиты 20 февраля 2014-го, еще 18 – бежали в Россию или на оккупированный полуостров Крым. По информации следствия, часть из них получила российское гражданство, часть – вид на жительство в РФ.
- Руслан Рябошапка заменил группу прокуроров по делу в декабре 2019 года. Под руководством новой прокурорской группы бывшие “беркутовцы”, обвиняемые по делу о гибели активистов Майдана в 2014 году, – Олег Янишевский, Сергей Зинченко, Павел Аброськин, Сергей Тамтура и Александр Маринченко были освобождены и переданы для обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и боевиками “ДНР/ЛНР”.
- Двое бывших “беркутовцев” Сергей Тамтура и Александр Маринченко, которых ранее в рамках обмена передали на оккупированные территории, вернулись в Киев и обратились к Президенту Владимиру Зеленскому, генпрокурору Руслану Рябошапке и спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову.