Двое бывших "беркутовцев", которые в рамках обмена передавались боевикам, а затем вернулись в Киев, остаются обвиняемыми в деле о расстрелах активистов на Майдане.

Об этом Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил в эфире программы “Свобода слова” на телеканале ICTV.

“Дело сейчас находится на стадии судебного рассмотрения и соответственно те люди, которые были обменены и которые вернулись, как были подсудимыми, так ими и остаются. То есть процессуальный статус у них не изменился”, — сказал глава ОГП.

По словам Рябошапки, они смогут участвовать в судебном процессе и доказывать свою невиновность.

“Если они явятся в суд, то не будет оснований для изменения им меры предосторожности, если не появятся, то мы будем реагировать иначе”, — отметил Рябошапка.

Следующее судебное заседание по этому делу состоится в Святошинском районном суде Киева 17 марта.

Напомним, по данным следствия, к расстрелам на Институтской причастны 26 бойцов “черной роты” (“Беркута”, – ред.): пять из них находились на скамье подсудимых, двое – убиты 20 февраля 2014-го, еще 18 – бежали в Россию или на оккупированный полуостров Крым. По информации следствия, часть из них получила российское гражданство, часть – вид на жительство в РФ.