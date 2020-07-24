За последних 3 года экс-нардеп "Партии регионов" Давид Жвания более 30 раз совершал авиаперелеты в Москву через столицу Беларуси.

Об этом сообщает газета “Україна молода”, ссылаясь на информацию о перелетах экс-нардепа за последние три года.

По данным издания, с июня 2017 по март 2020 года Жвания совершил 65 авиаперелетов из Киева в Минск. Из белорусской столицы экс-нардеп совершал перелеты в Москву и обратно, после чего возвращался в Украину.

Последняя поездка в этом направлении была совершена экс-нардепом в марте. 11 марта, за день до введения в Украине карантина и за 5 дней до приостановления авиасообщения.

Также “УМ” сообщает, что Жвания неоднократно совершал авиарейсы в Ригу.

“После закрытия авиасообщения с Россией, именно таким маршрутом путешествуют в Москву те, кому в Киеве не хватает атмосферы “Русского мира”, — отметили журналисты.

Журналисты также указали на то, что после визитов в Москву Жвания распространяет в Сети “информационные утки”, очевидно, полученные, как задание от Кремля”.

“Что география полетов, что контент-анализ текстов, что первоисточники раздачи новостей о Жвании не оставляют никаких сомнений, что имеем дело еще с одной кремлевской разработкой против Порошенко”, — заявили в “УМ”.