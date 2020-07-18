Бывший советник президента США Дональда Трампа – Томас Филипсон заявил, что Белый дом был предупрежден о последствиях возможной пандемии еще в сентябре прошлого года.

Об этом он проинформировал в комментарии американскому телеканалу CNN.

Филипсон возглавлял Совет экономических консультантов Белого дома (Council of Economic Advisers, CEA). В июне он ушел в отставку и возобновил преподавательскую деятельность в Чикагском университете.

В комментарии каналу Филипсон заявил, что его команда предупредила администрацию Трампа об опасностях возможной пандемии примерно за три месяца до того, как коронавирус COVID-19, предположительно, достиг Соединенных Штатов.

Так, в сентябре Филипсон вместе с командой CEA представил доклад под названием “Смягчение воздействия пандемического гриппа с помощью инноваций в вакцинах”. В нем говорилось, что пандемия может убить до полумиллиона американцев и причинить экономике США до 3,79 триллиона долларов ущерба.

Таким образом, Белый дом был осведомлен об экономических и социальных последствиях возможной пандемии.

Филипсон уточнил, что отчет был представлен президенту Трампу или его высшим должностным лицам.

“Белый дом полностью осведомлен о том, что выпускает СЕА”, – заявил он.

Филипсон также сообщил, что чиновники Белого дома нередко расходятся во мнениях относительно того, какие действия должен предпринять президент по определенным вопросам.

Как отмечает CNN, ранее Дональд Трамп настаивал на том, что никто не мог предвидеть или предотвратить вспышку коронавируса.