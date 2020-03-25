Об этом #Буквам сообщил директор департамента здравоохранения Киевской областной государственной администрации Максим Ионов.

“Возможно с понедельника будет обострение. Пока справляемся, но это связано с неконтролируемым визитом всех желающих в учреждения здравоохранения. У нас последние двое суток такая ситуация, что люди, не осознавая того, что они могут подхватить инфекцию или разносить ее дальше и быть носителями коронавируса “, – сказал Ионов.

По его словам, единственный надежный мероприятие – это оставаться дома на самоизоляции, если беспокоятся какие симптомы, то сначала лучше позвонить врачу.

“У нас сейчас стихийное бедствие на местах, потому что люди ходят и провериться, и проконсультироваться, и пренебрегают правилами самоизоляции. Ситуация на самом деле сложная”, – добавил он.