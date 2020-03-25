Об этом сообщает Telegram-канал “Коронавирус Тернополь инфо”.
Отмечается, что умер 68-летний житель Монастырского района.
“В инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи умер больной COVID-19. Это житель Монастырского района. с.Ковалевка. Мужчине было 68 лет”, – говорится в сообщении.
В Минздраве подтвердили, что в Украине зафиксировано четвертый летальный случай от коронавирусной инфекции.
Там также отметили, что проводится работа с контактными лицами.
Всего в Украине 113 случаев инфицирования.
- В Киеве 3 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом COVID-19. Количество заболевших киевлян выросла возросло до 31.
- В Броварах зафиксировали первый случай COVID-19.
- В Ирпене (Киевская область) с подозрением на коронавирус госпитализировали беременную женщину.
- По состоянию на утро 24 марта было известно, что в Украине 97 случаев заражения COVID-19.