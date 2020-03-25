Об этом сообщает Telegram-канал “Коронавирус Тернополь инфо”.

Отмечается, что умер 68-летний житель Монастырского района.

“В инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи умер больной COVID-19. Это житель Монастырского района. с.Ковалевка. Мужчине было 68 лет”, – говорится в сообщении.

В Минздраве подтвердили, что в Украине зафиксировано четвертый летальный случай от коронавирусной инфекции.

Там также отметили, что проводится работа с контактными лицами.

Всего в Украине 113 случаев инфицирования.