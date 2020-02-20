Эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение "Новые Санжары" в Полтавской области.

Прямую трансляцию из Новых Санжар ведет “Радио Свобода”.

Семь автобусов заехали в санаторий. Водители были в защитных масках. Их сопровождали машины правоохранителей.

Перед этим состоялась масштабная стычка силовиков с местными жителями. При этом протестующие зажгли автомобильные покрышки, сложенные посередине дороги.

Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардийцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория.

Стоит отметить, что эвакуированные люди были перепуганы, некоторые из них закрывали лица.

По предварительным данным, эвакуированные украинцы и иностранцы в течение 14 дней будут находиться в обсервации, чтобы исключить возможность распространения коронавируса.