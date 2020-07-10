По состоянию на 10 июля семь регионов Украины не отвечают необходимым критериям для ослабления карантинных мер.

Об этом говорится в данных Министерства охраны здоровья.

Согласно данным МОЗ, к ослаблению карантина пока не готовы Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черниговская области.

Данные по определенным критериям из АР Крым и г.Севастополь отсутствуют.

Критерием заполненность коек в больницах, которые принимают больных с коронавирусом(не более 50%), не соответствует Закарпатская область (63,25%).

Показателям охвата тестированием (не менее 24 на 100 тыс. населения) не соответствуют Донецка (22,07) и Черниговская (17,54) области.

Показателям доли положительных результатов теста методом полимеразной цепной реакции (не более 11%) не соответствуют Волынская (19,33%), Закарпатская (15,59%), Ровенская (13,64%), Харьковская (11,48%) области .

Критерия динамики заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей (не более 10%) не соответствует Тернопольская (47,03%) область.