Кабинет Министров сегодня на заседании утвердил меморандум с инвесторами в "зеленую" энергетику Украины.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

“Мы на финальной стадии подписания меморандума с инвесторами в “зеленую” энергетику. Такой меморандум, а также предоставление возможности “Энергоатому” заключать двусторонние договоры с промышленностью – это два важных шага по стабилизации ситуации в энергетике”, – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, этот меморандум даст Украине ежегодную экономию, начиная с этого года, в 6 млрд гривен, а к 2030 году до 2 млрд евро.

Шмыгаль также отметил, что тарифы на электроэнергию для населения не вырастут, а Украина сможет избежать международных арбитражей и сохранить свою репутацию перед международными инвесторами.