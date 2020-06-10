Об этом сообщает корреспондент #Букв.
“Мы на финальной стадии подписания меморандума с инвесторами в “зеленую” энергетику. Такой меморандум, а также предоставление возможности “Энергоатому” заключать двусторонние договоры с промышленностью – это два важных шага по стабилизации ситуации в энергетике”, – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, этот меморандум даст Украине ежегодную экономию, начиная с этого года, в 6 млрд гривен, а к 2030 году до 2 млрд евро.
Шмыгаль также отметил, что тарифы на электроэнергию для населения не вырастут, а Украина сможет избежать международных арбитражей и сохранить свою репутацию перед международными инвесторами.
- В декабре Кабинет Министров принял решение, которое позволяет проводить аукционы по продаже энергии, произведенной из альтернативных источников, через площадку Prozorro.Продажи.